06.11.2019 | 10:14

Во вторник, 5 ноября, около 20:00 на Рабочей улице в Пензе патруль вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на женщину с двумя большими и явно тяжелыми мешками, в которых обычно хранят картошку.

При виде экипажа она бросила ношу и попыталась скрыться во дворах, однако это ей не удалось: правоохранители попросили гражданку задержаться.

Как оказалось, в мешках находились металлические изделия, происхождение которых женщина объяснить не смогла.

«28-летняя подозреваемая была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

30 октября во втором часу ночи на улице Бурмистрова росгвардейцы задержали двух подозрительных мужчин, которые переносили металлические трубы. При уточнении личных данных один из мужчин назвался чужим именем и фамилией. Задержанные граждане признались, что украли трубы со стройки жилого дома на улице Калинина.