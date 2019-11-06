06.11.2019 | 16:41

Товарищи и сослуживцы Валерия Костина ежегодно в день его гибели в Чечне приходят на каменское кладбище.

«Вспоминать и помнить тех, кого сегодня с нами нет, - этим мы с вами живем и в этом наше будущее. Наша святая обязанность и долг - помнить о тех, кто не вернулся с поля боя, отдал свою жизнь», - отметил начальник управления правительства Пензенской области Михаил Салмин.

19 лет назад сержант милиции Костин в составе временного отдела внутренних дел находился в служебной командировке в Чеченской Республике. 5 ноября 2000 года он вместе с другими сотрудниками МВД выполнял специальную операцию.

На окраине Урус-Мартана экипаж попал в засаду, устроенную боевиками. В ходе перестрелки Костин и подполковник милиции Пуртов получили ранения. Спасти их жизни не удалось.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом Президента Российской Федерации Валерий Костин был награжден орденом Мужества посмертно.