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Общество | Ирина Архипова: Закрываю глаза и вижу Спутник

06.11.2019|17:25
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«А почему вы Спутник?» - такой вопрос задают тем, кто в настоящее время живет в микрорайоне, застройку которого ведет компания «Термодом».

Для местной жительницы Ирины Архиповой Город Спутник стал новым домом всего пару лет назад, но она настолько подружилась с микрорайоном, что может даже с закрытыми глазами о нем рассказать.

«Я живу на улице Фонтанной, совсем рядом со школой. Через дорогу строят первые дома жилого квартала «Радужные дворы». Примерно 300 метров мне надо пройти от дома в сторону озера, чтобы дойти до фонтана, где мы с мужем любим отдыхать. Если взять левее, дойдем до «Дерева любви», где висит наш замок со дня, как мы поженились. Оттуда, кстати, пара десятков метров - и вот я и на работе. А когда хочется отдохнуть, возвращаюсь на тропу здоровья и иду гулять по набережной. Спутник - место, где я чувствую себя свободной и счастливой», - рассказала Ирина.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я - Спутник» даст возможность высказаться всем. Для этого достаточно связаться с его организаторами.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на портале penza-sputnik.ru.

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