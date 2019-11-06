06.11.2019 | 18:48

О русских народных гуляньях малыши из детского сада «Почемучки» могут рассказать побольше некоторых взрослых. Им знакомы не только Иван Купала и Рождество, а и мало кому известные Анфиса Рябинница и Наталья Овсяница.

Воспитатели стараются не пропускать ни один день, важный для предков. И поэтому отметили очередное торжество - Осенины. В реальности это было не одно, а целая череда торжеств, посвященных сбору урожая. Ребята узнали о каждом понемногу.

Воспитатель Наталья Ермакова уже несколько лет интересуется народными обычаями, и с каждым сезоном у воспитанников детского сада в году все больше народных праздников. Стараются учить соответствующие песни, обряды, а главное - веселятся.

«В каждой области, в каждом районе в одну и ту же игру могли играть по-разному. Поэтому я выбираю, в каких областях какие игры были, подбираю варианты этих игр и какие для детей более доступны и приемлемы. Их и применяю», - пояснила воспитатель.

Интересных дат в календаре у предков-славян было столько, что после празднования Осенин в детском саду сразу начнут готовиться отмечать следующую.