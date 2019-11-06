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Общество | Для пензенских детсадовцев устроили празднование Осенин

06.11.2019|18:48
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О русских народных гуляньях малыши из детского сада «Почемучки» могут рассказать побольше некоторых взрослых. Им знакомы не только Иван Купала и Рождество, а и мало кому известные Анфиса Рябинница и Наталья Овсяница.

Воспитатели стараются не пропускать ни один день, важный для предков. И поэтому отметили очередное торжество - Осенины. В реальности это было не одно, а целая череда торжеств, посвященных сбору урожая. Ребята узнали о каждом понемногу.

Воспитатель Наталья Ермакова уже несколько лет интересуется народными обычаями, и с каждым сезоном у воспитанников детского сада в году все больше народных праздников. Стараются учить соответствующие песни, обряды, а главное - веселятся.

«В каждой области, в каждом районе в одну и ту же игру могли играть по-разному. Поэтому я выбираю, в каких областях какие игры были, подбираю варианты этих игр и какие для детей более доступны и приемлемы. Их и применяю», - пояснила воспитатель.

Интересных дат в календаре у предков-славян было столько, что после празднования Осенин в детском саду сразу начнут готовиться отмечать следующую.

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Гость|06.11.2019 19:34|

Вот молодец. Спасибо . Попы поносом не изойдут?

Имя: Гость
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