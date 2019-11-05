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Общество | В Заречном хотят увеличить расстояние от соцобъектов до алкомаркетов

05.11.2019|11:44
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В последнее время в Заречном значительно увеличилось количество магазинов, торгующих крепким алкоголем. Сейчас в городе действуют 64 таких объекта, имеющих лицензию, - примерно по одному на тысячу жителей.

Об этом шла речь на слушаниях депутатов собрания представителей, темой которых стала реализация спиртного в закрытом городе. Перед народными избранниками встала задача: с одной стороны, необходимо снизить потребление населением алкоголя, с другой - не ущемить интересы бизнеса.

В итоге депутаты нашли компромиссный вариант. Они предложили увеличить минимальное расстояние от торговых точек до объектов, где запрещена продажа спиртного: школ, больниц, спортивных сооружений и других.

В Заречном оно составляет 50 м и рассчитывается по пешеходным дорожкам. Однако органы местного самоуправления имеют право изменить принцип расчета и определять минимальное расстояние уже не по дорожкам, а по радиусу. В некоторых случаях это увеличит площадь, на которой запрещено торговать алкогольной продукцией.

Еще один вариант - увеличить минимальное расстояние до 100 м.

Если эти изменения будут приняты, то их внесут в схему размещения городских объектов, на которую ориентируется Минсельхоз Пензенской области при выдаче лицензии на продажу крепкого алкоголя.

По итогам слушаний было решено создать рабочую группу из депутатов и специалистов городской администрации. Они оценят целесообразность принятия предложенных мер, разработают свои предложения и представят их главе Заречного, сообщает портал «Заречье сегодня».

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Гость|05.11.2019 12:02|

Заварите уже ворота в этот лосятник. И пусть там все сопьются от горя нафиг!

Имя: Гость
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