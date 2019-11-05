В понедельник, 4 ноября, в селе Норовка Нижнеломовского района при Казанском мужском монастыре открылся духовно-просветительский центр.
Здание, в котором разместится филиал епархиального духовно-просветительского центра в честь святителя Иннокентия Пензенского, освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
После торжественного открытия состоялся праздничный концерт. В качестве артистов выступили воспитанники воскресных школ при Казанско-Богородицком мужском монастыре Норовки и при Троицком женском монастыре Пензы, а также ученики нижнеломовской школы № 2.
Затем для всех желающих прошла экскурсия по новому центру.
Здание имеет два этажа общей площадью более 250 квадратных метров. Центр рассчитан на обслуживание жителей несколько районов. В нем расположатся тренажерный зал, воскресная школа, кружки рукоделия, «школа выживания», а в перспективе будут открыты и другие направления деятельности.
«Духовно-просветительский центр при Казанско-Богородицком мужском монастыре стал третьей подобной площадкой в Пензенской митрополии. В настоящее время такие центры действуют в Пензе и Кузнецке», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
опять к детям полезли!
И здание им очередное за счет бюджета подарили.