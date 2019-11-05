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Общество | В селе Норовка открылся третий в области духовно-просветительский центр

05.11.2019|10:37
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В понедельник, 4 ноября, в селе Норовка Нижнеломовского района при Казанском мужском монастыре открылся духовно-просветительский центр.

Здание, в котором разместится филиал епархиального духовно-просветительского центра в честь святителя Иннокентия Пензенского, освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После торжественного открытия состоялся праздничный концерт. В качестве артистов выступили воспитанники воскресных школ при Казанско-Богородицком мужском монастыре Норовки и при Троицком женском монастыре Пензы, а также ученики нижнеломовской школы № 2.

Затем для всех желающих прошла экскурсия по новому центру.

Здание имеет два этажа общей площадью более 250 квадратных метров. Центр рассчитан на обслуживание жителей несколько районов. В нем расположатся тренажерный зал, воскресная школа, кружки рукоделия, «школа выживания», а в перспективе будут открыты и другие направления деятельности.

«Духовно-просветительский центр при Казанско-Богородицком мужском монастыре стал третьей подобной площадкой в Пензенской митрополии. В настоящее время такие центры действуют в Пензе и Кузнецке», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость|05.11.2019 10:51|

опять к детям полезли!

И здание им очередное за счет бюджета подарили.

Гость|05.11.2019 10:52|

penzainform.ru писал(a):

Здание имеет два этажа общей площадью более 250 квадратных метров. Центр рассчитан на обслуживание жителей несколько районов.
за чей счет построили? Кто будет платить коммуналку?

поклонникам иных вымыслов, кроме мощепоклонения - можно туда заходить?

Гость|05.11.2019 11:14|

А школа общеобразовательная в селе Норовка есть? А ДК есть?

Гость|05.11.2019 11:36|

Леченье, ученье, развлеченье - в Центре.

Гость|05.11.2019 11:46|

нормальные авто на втором фото. бог помог наверное

Имя: Гость
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