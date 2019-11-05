05.11.2019 | 10:37

В понедельник, 4 ноября, в селе Норовка Нижнеломовского района при Казанском мужском монастыре открылся духовно-просветительский центр.

Здание, в котором разместится филиал епархиального духовно-просветительского центра в честь святителя Иннокентия Пензенского, освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После торжественного открытия состоялся праздничный концерт. В качестве артистов выступили воспитанники воскресных школ при Казанско-Богородицком мужском монастыре Норовки и при Троицком женском монастыре Пензы, а также ученики нижнеломовской школы № 2.

Затем для всех желающих прошла экскурсия по новому центру.

Здание имеет два этажа общей площадью более 250 квадратных метров. Центр рассчитан на обслуживание жителей несколько районов. В нем расположатся тренажерный зал, воскресная школа, кружки рукоделия, «школа выживания», а в перспективе будут открыты и другие направления деятельности.

«Духовно-просветительский центр при Казанско-Богородицком мужском монастыре стал третьей подобной площадкой в Пензенской митрополии. В настоящее время такие центры действуют в Пензе и Кузнецке», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.