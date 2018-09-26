26.09.2018 | 15:03

В среду, 26 сентября, в Кузнецке торжественно открыли духовно-просветительский центр. В двухэтажном здании общей площадью более 400 квадратных метров разместили воскресную школу, православные молодежные патриотические клубы.

Также там планируется организовать образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей по основам православной культуры, проводить выставки и социально значимые мероприятия и открыть музей Кузнецкой епархии.

«В новом здании оборудованы специальные комнаты для обеспечения безопасности детей, где предусмотрены меры спасения в случае возникновения пожара. Имеется подъемное устройство для инвалидов», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Уточняется, что в 2018 году началось строительство аналогичного центра в Никольском районе.