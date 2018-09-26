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Общество | В новом духовно-просветительском центре Кузнецка откроют музей епархии

26.09.2018|15:03
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В среду, 26 сентября, в Кузнецке торжественно открыли духовно-просветительский центр. В двухэтажном здании общей площадью более 400 квадратных метров разместили воскресную школу, православные молодежные патриотические клубы.

Также там планируется организовать образовательные курсы для священнослужителей и преподавателей по основам православной культуры, проводить выставки и социально значимые мероприятия и открыть музей Кузнецкой епархии.

«В новом здании оборудованы специальные комнаты для обеспечения безопасности детей, где предусмотрены меры спасения в случае возникновения пожара. Имеется подъемное устройство для инвалидов», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Уточняется, что в 2018 году началось строительство аналогичного центра в Никольском районе.

Источник — Фото gorodkuzneck.ru
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Гость|26.09.2018 15:49|

мракобесие шагает по области.

Оградите хоть детей от этого вымысла!

Гость|26.09.2018 16:01|

penzainform.ru писал(a):

В двухэтажном здании общей площадью более 400 квадратных метров разместили воскресную школу, православные молодежные патриотические клубы.
О как!

Раз не православный то и не патриот?

"

Партия и Ленин -

близнецы-братья

кто более

матери-истории ценен?

Мы говорим Ленин,

подразумеваем -

партия,

мы говорим

партия,

подразумеваем -

Ленин."

Владимир Маяковский.

"Владимир Ильич Ленин"

Гость|26.09.2018 16:03|

сколько бюджетных денег подарили жрецам на этот раз?

Гость|26.09.2018 16:10|

История одурманивания?

Имя: Гость
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