В Пензе ледовый дворец для фигуристов будут строить в дальнем Арбекове

05.11.2019 | 17:44

Во вторник, 5 ноября, в администрации Пензы обсуждались перспективы строительства нового ледового дворца.

Тему возведения нового комплекса для развития фигурного катания поднял еще в январе 2019 года губернатор Иван Белозерцев. На строительство объекта планируется выделить 250 млн рублей. Глава региона распорядился подготовить тренерский состав по этому виду спорта и заранее позаботиться о педагогах.

На встрече в мэрии обозначили место строительства объекта - им станет дальнее Арбеково. Там ледовый дворец будет востребован, так как в микрорайоне проживает множество семей с детьми.

На совещании представили проект, за основу которого взят аналогичный физкультурно-оздоровительный комплекс в Кузнецке. Ранее директора и тренеры пензенских спортшкол специально выезжали в Кузнецк, чтобы учесть особенности ФОКа для тренировок фигуристов и сформировать корректное техзадание.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил рассмотреть и другие проекты, чтобы выбрать оптимальный вариант. Он обратил внимание, что ледовый дворец должен вписываться в архитектурный облик и цветовое решение микрорайона.

«Спортобъект будет размещаться в микрорайоне новой застройки в районе улицы 65-летия Победы. Завершить работы по его строительству планируется в 2022 году», - сообщили в пресс-службе мэрии.