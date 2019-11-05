05.11.2019 | 09:10

Еще несколько лет назад многие нарушения зрения лечились очень тяжело, больным приходилось носить очки на протяжении всей жизни или подвергаться сложным хирургическим операциям.

С развитием инновационных технологий медицина существенно продвинулась вперед. Сегодня многие заболевания глаз можно вылечить с помощью лазерной коррекции OptiLASIK. Этот современный способ легко и быстро исправляет близорукость, дальнозоркость, астигматизм.

Первыми применять данную методику в Пензе стали специалисты офтальмологической клиники «Стандарт».

«Микрохирургическая высокоточная технология OptiLASIK позволяет сохранить природную форму роговицы, учитывая уникальность глаз каждого конкретного человека. По сравнению с другими медицинскими процедурами лазерная коррекция зрения имеет очень низкий уровень осложнений - менее чем 0,1%. Операция длится всего 10 минут и комфортно переносится», - рассказал хирург офтальмологической клиники «Стандарт» Андрей Комаров.

Подготовка к хирургическому вмешательству включает обследование, которое поможет подробнее исследовать глаз, а также сбор анализов. Важное условие перед диагностикой - отказ от контактных линз: мягкие не носить 2 недели, жесткие - 4 недели. Этот период считается оптимальным для того, чтобы восстановилась естественная форма роговицы, тогда результаты обследования будут точными.

Противопоказанием к проведению микрооперации является недостаточная толщина роговицы, а также различные заболевания глаз, такие как: катаракта, кератоконус, прогрессирующая миопия. Не рекомендуется проводить ее лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и кормящим матерям.

«Для того чтобы определить, насколько процедура по лазерной коррекции зрения безопасна и эффективна, мы приглашаем пройти комплексную диагностику у наших опытных докторов. Подробнейшее исследование глаз включает в себя дополнительные тесты, выходящие за рамки стандартного обследования. Исследование поможет выявить индивидуальные особенности ваших глаз, необходимые для получения максимального качества зрения», - отметил Андрей Комаров.

К обычной жизни пациент может вернуться уже через 2-3 часа после операции, значительное улучшение зрения происходит в течение 24 часов. На работу можно выйти на следующий день после проведенной процедуры, если трудитесь не в пыльных и загрязненных условиях. При соблюдении рекомендаций офтальмолога и отсутствии других причин зрение восстанавливается до 100% в течение месяца.

В клинике «Стандарт» послеоперационное сопровождение оказывается абсолютно бесплатно, без каких-либо дополнительных плат. Пациента осматривают через час после операции и, отпуская домой, выдают рекомендации и глазные капли. Затем проводятся осмотры на следующий день, через неделю, месяц, три месяца и через год после процедуры.

Стоимость коррекции зрения одного глаза составляет 20 000 рублей, двух – 40 000. Такая цена будет действовать только до нового года.

Чтобы записаться на первичный прием в клинике, можно прийти по адресу: Пенза, улица Красная, 19, или же позвонить по телефону (8412) 46-42-89. Регистратура работает с 8:00 до 19:00. Информация также содержится на сайте клиники standardclinics.com.