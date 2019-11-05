Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 ноя 2019|16:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  70.65  |  $  63.57

Общество | В «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «В Новый год - без долгов!»

05.11.2019|16:03
Печать

В Пензе дан старт акции «В Новый год - без долгов!». Для того чтобы попасть в число участников, нужно не иметь или полностью погасить задолженность по оплате за энергоресурсы перед «ЭнергосбыТ Плюс», оплатить квитанцию ноября и внести предоплату за декабрь.

В феврале компания подведет итоги и выберет победителей, которые получат ценные призы.

Акция «В Новый год - без долгов!» проводится на территории 15 регионов присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». В пензенском филиале она проходит во второй раз, в прошлом году ее победителями стали 36 счастливчиков, которые своевременно оплачивают счета за тепло и горячую воду.

«Акция призвана поощрить ответственных и добросовестных потребителей тепловой энергии, превратить обязанность по своевременной оплате тепловой энергии в приятную возможность выиграть ценный приз», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить в отделе по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу: ул. Гагарина, 11а, или на сайте penza.esplus.ru.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!