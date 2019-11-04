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Общество | В пензенском аэропорту перед рейсом обнаружили неисправность самолета

04.11.2019|17:33
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Вовремя обнаруженная неисправность воздушного судна позволила избежать авиакатастрофы. В ходе подготовки к вылету борта, следовавшего рейсом 7R 176 Пенза - Внуково, специалисты выявили сбой в работе одного из механизмов самолета СRJ.

«Была незначительная поломка, сейчас ждем техников. Они прилетят и, я думаю, быстро устранят эту поломку и пассажиры улетят. Несколько пассажиров мы отправили с рейсом в 10:30», - сообщила начальник смены аэропорта Надежда Кузнецова.

Другим же людям, оплатившим перелет, была предоставлена возможность переоформить его на ближайшее удобное для них время.

«Всем трансферным пассажирам мы переделали билеты, перебронировали, поэтому проблем не будет: они прилетят в Москву и сразу же улетят дальше на своих рейсах. Вода, питание, все предоставлялось», - отметила Надежда Кузнецова.

Рейсом 7R 176 не смогли вовремя вылететь из Пензы 45 человек. По словам сотрудников аэропорта, подобные ситуации - явление редкое. Иногда виновниками отмены становятся пернатые, вступающие в неравную схватку с воздушными судами.

«При взлете самолета рейсом Пенза - Сочи произошло попадание в двигатель совы. Он был частично поврежден. Командир корабля принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Саратове», - пояснил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

В пензенском аэропорту существует своя орнитологическая служба, занимающаяся борьбой с птицами. В круглосуточном режиме работает специальная шумовая аппаратура и пропановая громпушка, имитирующая звук выстрела.

Кстати, один из пассажиров задержанного рейса 7R 176 сообщил в интернете, что причиной неполадок стала поломка двигателя самолета. Однако руководство аэропорта эту информацию опровергло.

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Гость|04.11.2019 18:52|

Голосование проводилось за присвоение имени известных людей аэропортам. В Пензе кто победил, т.е. имени кого аэропорт-то? Почему после голосования ни разу аэропорт Пензы не назвали нигде именем этого человека? Опять деньги на ветер?

Гость|04.11.2019 19:02|

Аэропорт им. В.Г. Белинского

Гость|04.11.2019 19:12|

Гость писал(a):

Опять деньги на ветер?
А ты кто?

Имя: Гость
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