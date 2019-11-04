Настроение юным пензенцам поднимали юные артисты. В арбековском подразделении парка имени Белинского подготовили праздничную концертную программу. Солисты вокально-хореографического коллектива «Очаровашки» пели о дружбе и не только.
Шуточную песню про утро американской семьи слушала и маленькая гостья из Соединенных Штатов.
«Я из Америки приехала к бабушке», - рассказала девочка.
Для того чтобы в арбековском парке звучали песни и звонкий смех, необязателен повод. Концерты там проводят не только по праздникам.