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Общество | В Пензе активистка выступила в защиту зажатых асфальтом деревьев

02.11.2019|16:02
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Спасти пять хвойных деревьев из битумного капкана пыталась женщина. Пензячка обратила внимание на то, что бригада слишком близко к стволам уложила асфальт во время благоустройства территории около остановки «Фабричная» в микрорайоне Маяк. Заказчиком работ выступили предприниматели.

«Хотя бы окультуривают, потому что здесь была такая грязь, что невозможно пройти. Там была яма, здесь - лужи, приходилось обходить по дороге», - рассказала горожанка.

«Под корни засыпали щебень и асфальт, какой смысл? Они погибнут, эти ели, а столько лет росли! Доступа к корням воды не будет, воздуха не будет, конечно, они погибнут, это в школе еще учили», - отметила Елена Ажнакина.

Согласно рекомендациям по благоустройству пешеходных зон на территории Пензы, приствольный круг должен быть не менее полутора метров в диаметре. Но нанятые рабочие сделали почти в два раза меньше.

«Любая травинка пробьет любой асфальт, вода здесь проходит спокойно, корням этого хватит. Даже тому дереву хватит», - пояснил рабочий.

Но бригаде все-таки пришлось увеличить приствольный круг. Активистка сообщила о нарушениях в «Зеленхоз». Вот только одно дерево так и осталось в асфальтовых оковах, а около остальных работники не убрали цемент и засыпали свои огрехи землей.

Елям - около 60 лет. В далеком прошлом вечнозеленых красавиц высаживали сотрудники фабрики пианино на радость себе и будущим поколениям.

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