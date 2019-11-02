02.11.2019 | 13:05

Руководство Управления МВД России по Пензенской области приняло участие в заседании коллегии под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, которое проходило в режиме видеоконференции в пятницу, 1 ноября.

Силовики обсудили увеличение количества преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, и меры, принимаемые для их предупреждения.

«В прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел. В два раза больше установлено виновных лиц», - процитировала Владимира Колокольцева пресс-служба МВД РФ.

Среди важных задач глава ведомства назвал мониторинг, блокировку и удаление противоправного контента во взаимодействии с Генеральной прокуратурой и Роскомнадзором, разработку механизмов оперативной блокировки мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид.

«Кроме того, было обращено внимание на важность разъяснительной работы среди населения, повышения уровня финансовой грамотности граждан», - резюмировали в пресс-службе.