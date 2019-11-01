01.11.2019 | 11:44

Жителю Пензы, накопившему долг в размере более 10 миллионов рублей, пришлось расстаться с автомобилем.

Приставы наложили взыскание на имущество и счета мужчины, однако недавно приобретенную Toyota RAV4 2018 года выпуска он решил скрыть, не желая с ней расставаться.

«Выяснилось, что автомобиль по городу передвигается и, соответственно, он в сохранности. Постоянный режим наблюдения за домом должника дал результаты. В последний солнечный день осени автовладелец подъехал к жилищу на укрываемом транспорте. Оперативные действия позволили заблокировать машину», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП России.

Пристав составил акт ареста иномарки, после чего ее изъяли. Средства, вырученные от продажи машины, направят на погашение долга.