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Общество | За домом пензенца, задолжавшего 10 млн, организовали слежку

01.11.2019|11:44
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Жителю Пензы, накопившему долг в размере более 10 миллионов рублей, пришлось расстаться с автомобилем.

Приставы наложили взыскание на имущество и счета мужчины, однако недавно приобретенную Toyota RAV4 2018 года выпуска он решил скрыть, не желая с ней расставаться.

«Выяснилось, что автомобиль по городу передвигается и, соответственно, он в сохранности. Постоянный режим наблюдения за домом должника дал результаты. В последний солнечный день осени автовладелец подъехал к жилищу на укрываемом транспорте. Оперативные действия позволили заблокировать машину», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП России.

Пристав составил акт ареста иномарки, после чего ее изъяли. Средства, вырученные от продажи машины, направят на погашение долга.

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Гость|01.11.2019 12:02|

penzainform.ru писал(a):

В последний солнечный день осени автовладелец подъехал
Что за бред? Сегодня светит солнце и сегодня осень.

Имя: Гость
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