31.10.2019 | 16:56

Оптимистичным прогнозам не осталось места, когда речь зашла о принимаемых мерах по снижению подростковой преступности и профилактики суицидального поведения детей. Вместо эффективной работы, как показала прокурорская проверка, на деле процветает система приписок, вуалирования существующих проблем, совещаний для галочки, которые некоторые чиновники превратили уже в хобби, фиктивной программы мероприятий.

А в итоге что ни день, то словно сводка с боя. То дети совершают противоправные действия, то они сами становятся потерпевшими. Вот что произошло менее чем за одни сутки.

«Ушиб грудной клетки (ударил одноклассник), поступление девочки с гематомой височно-теменной области (тоже конфликт какой-то с одноклассником), сообщение о вступлении в половую связь с несовершеннолетними, ушел из дома несовершеннолетний, ушли и не вернулись два брата, 14 и 12 лет», - сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

К трагедиям может привести формальная работа с несовершеннолетними. О таких случаях невозможно умолчать.

«Каждый из них был тщательно проанализирован, выявлены самые разные причины: от несчастной любви и проблем с учебой до конфликтов с родителями. По каждому случаю проводится расследование, например, доведение до самоубийства, в том числе через сеть Интернет», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Итоги прокурорских проверок показывают: даже когда органы системы профилактики видят проблему, то не всегда хотят с ней работать. В Октябрьском районе города Пензы за три недели до суицида подросток в социальной сети рассказывал о том, что желает спрыгнуть с 14-го этажа. Должная работа с ним не была организована, итог - трагедия», - отметила Наталья Канцерова.

Так, чтобы помочь одной девочке с суицидальными наклонностями, понадобилось предписание прокурора председателю комиссии по делам несовершеннолетних, только тогда с ней начали работать. И такие нарекания - почти к каждому подобному ведомству в любом районе.

Профилактика, по мнению пензенцев, может быть эффективной.

«В семье случилась такая беда, что родители не знают, куда обратиться за помощью, где им помогут. Они боятся, что если они обратятся за помощью, то будет наказание какое-то», - предположила горожанка.

«Детей нужно отдавать в секции, чтобы у них не было свободного времени, чтобы они об этом даже не думали», - заявила прохожая.

«Больше внимания детям, больше ничего», - подчеркнул мужчина.