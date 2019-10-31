31.10.2019 | 14:55

Телеком-оператор «Дом.ru» предлагает протестировать ТВ-приставку MovixPro, чтобы оценить все возможности цифрового ТВ до покупки.

MovixPro - цифровая ТВ-приставка с максимальным функционалом, собственная разработка АО «ЭР-Телеком Холдинг», которая превращает телевизор в кинотеатр.

В течение 14 дней абонент сможет пользоваться приставкой за 1 рубль. При этом оператор предлагает в период тест-драйва welcome-пакеты каналов, подписки и услугу «Управляй просмотром», которая позволяет смотреть передачи, вышедшие в телеэфир в течение недели. Подарком всем пользователям приставки станут более 450 фильмов в каталоге «Попробуй кино» без дополнительной оплаты.

После завершения тестового периода клиент может выбрать - выкупить приставку или заменить на другое ТВ-оборудование компании. Чтобы пользователь не забыл об окончании тест-драйва, компания направит уведомление по почте или телефону.

С помощью приставки MovixPro можно запустить на экране телевизора приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4К, если телевизор поддерживает этот формат, пользоваться интерактивными сервисами: ставить эфир на паузу, повторять передачи, которые уже прошли в эфире, перематывать рекламу в записи.

В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, приложения для соцсетей и многое другое.

К миниатюрному устройству через Bluetooth или USB-порт легко подключаются внешние устройства: компьютерная мышь, клавиатура, джойстик, геймпад, веб-камера, наушники или даже акустическая система.

«По данным аналитиков, всего 5% населения России не смотрят телевизор, а те, кто предпочитает цифровое ТВ, мало знают о его возможностях. Тест-драйв - хороший повод, чтобы попробовать современные сервисы: поставить эфир на паузу и ответить на звонок близкого человека, посмотреть передачу, на которую не успеваете с работы, в течение 7 дней после выхода в эфир. Если вы любите хороший звук - подключите колонки, а если, наоборот, вашей семье нужна тишина - наушники. Создавая MovixPro, мы предусмотрели самые разные жизненные ситуации. Познакомьтесь с нашим устройством и убедитесь в этом», - отмечает операционный директор пензенского филиала «Дом.ru» Юлия Яшкина.

Наступают холода, и многие семьи возвращаются к экрану. С MovixPro от «Дом.ru» холодный сезон пролетит незаметно - весело и с пользой.