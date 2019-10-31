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Общество | «ЭнегосбыТ Плюс» вручил подарки добросовестным партнерам

31.10.2019|16:20
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В пензенском филиале «ЭнегосбыТ Плюс» чествовали победителей акции «Лучшая управляющая компания и лучшее ТСЖ». Из 40 претендентов выбрали 2 организации, которые по итогам конкурса признаны самыми энергоэффективными.

«Основными критериями по оценке были договорные отношения между нашими организациями и, соответственно, выполнение их, в частности по оплате. Второй критерий - техническая подготовка к отопительному сезону, третий - наличие узлов приборов учета», - сообщил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

В числе добросовестных организаций - ТСЖ «Сапфир» и УК «Пензастрой-сервис». У последней в управлении более 70 многоэтажек. Все дома оснащены электронными приборами учета тепловой энергии. За коммунальные услуги расчет производится вовремя и в полном объеме.

«Самое удобное и самое эффективное обслуживание многоквартирных жилых домов там, где ресурсоснабжающая организация «Т Плюс». У них самая низкая стоимость гигакалории, поэтому стоимость отопления и горячей воды здесь значительно ниже, чем в других домах», - отметил директор ООО «Пензастрой-сервис» Юрий Толстоухов.

В пензенском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что работать с такими партнерами - одно удовольствие: все четко и прозрачно.

Конкурс на лучшую управляющую компанию будет проводиться и в дальнейшем. Победителям 2019 года достались газонокосилки.

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