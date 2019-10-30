30.10.2019 | 16:15

Человек чуть было не лишил жизни ребенка. То, что мужчина за рулем ведет себя неадекватно, заметил сотрудник одного из пензенских частных охранных предприятий. Он случайно оказался рядом и вызвал полицию.

«Я обратил внимание на автомобиль, который ехал как-то неправильно. Сдавая назад, он зацепил ребенка, ребенок отскочил в сторону, и тогда мы приняли меры, чтобы задержать водителя», - рассказал заместитель директора частного охранного предприятия Заур Акперов.

«На место происшествия был выдвинут наряд дорожно-патрульной службы. После установления личности водителя, который управлял транспортным средством, было определено наличие явных признаков алкогольного опьянения. Водителю транспортного средства было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он ответил отказом», - сообщил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Денис Канайкин.

В результате машину отправили на штрафстоянку. На нарушителя составлен административный протокол. Ему придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, он лишится права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.