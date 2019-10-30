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Общество | В Пензе двухлетний ребенок оказался один дома

30.10.2019|14:09
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Во вторник, 29 октября, в Пензе маленький ребенок оказался заперт один в квартире.

Сообщение от встревоженного отца малыша поступило в Пензенский пожарно-спасательный центр в 16:50. Мужчина рассказал, что вышел на лестничную площадку дома на улице Урицкого, и в этот момент его сын двух с половиной лет закрыл дверь изнутри.

Родители ребенка не смогли самостоятельно попасть в квартиру и обратились за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место и в присутствии родителей специальным оборудованием открыли дверь.

«Ребенку ничего не угрожало», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Это не первый случай, когда маленькие дети запирают двери в тот момент, когда взрослые выходят из жилища. Аналогичный случай произошел 3 октября на улице Галетной: там в квартире остался трехлетний ребенок. Спасатели пришли на помощь и открыли его матери доступ в дом.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|30.10.2019 14:22|

А где была "яжемать"? Надо было вызвать полицию и освидетельствовать его на алкоголь и наркоту.

Имя: Гость
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