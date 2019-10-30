Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Общество | В Городищенском районе установили первый в области модульный ФАП

30.10.2019|11:09
Печать

В Пензенской области установили первый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он скоро откроется в селе Александровка Городищенского района.

В населенном пункте проживает 147 человек, в том числе 24 ребенка. Люди остро нуждались в новом медицинском объекте.

«Строительство здесь модульного ФАПа позволит обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях», - отметил главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что на этой неделе монтировать ФАП предстоит в Никольском районе.

Изначально в 2019 году планировалось создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Согласно исходным срокам, работы по контракту, заключенному с саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным. Контракт с ним был расторгнут, поставщика сменили.

На планерке 28 октября губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что вместе с ФАПами необходимо приводить в надлежащее состояние и площадки, на которых они размещены.

«Когда вроде бы поставили ФАП, а вокруг бурьян - ни подъехать ни подойти, - это не дело. Выезжайте на место, посмотрите подъезд, освещение, подвод коммуникаций - все должно быть. Чтобы не получилось, что снег пошел, а дорожки нет», - обратился глава региона к подчиненным, курирующим данную сферу.

На выполнение поручения он дал неделю. Ответственным лицам предстоит выступить с докладом о ситуации на ближайшей видеоконференции с предоставлением материалов фотовидеофиксации.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 11:29|

Такое ощущение, что у конструкции на фотке крыши нет, только фронтон. Да и то только с одной стороны...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 