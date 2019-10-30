30.10.2019 | 11:09

В Пензенской области установили первый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он скоро откроется в селе Александровка Городищенского района.

В населенном пункте проживает 147 человек, в том числе 24 ребенка. Люди остро нуждались в новом медицинском объекте.

«Строительство здесь модульного ФАПа позволит обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях», - отметил главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что на этой неделе монтировать ФАП предстоит в Никольском районе.

Изначально в 2019 году планировалось создание 12 фельдшерско-акушерских пунктов в 9 районах региона: Никольском (2), Мокшанском (2), Башмаковском (2), Иссинском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском и Бессоновском.

Из-за экономии денег, образовавшейся по итогам торгов, предполагается построить до конца 2019-го еще три ФАПа - в Никольском, Тамалинском и Кузнецком районах.

Согласно исходным срокам, работы по контракту, заключенному с саратовской компанией «Стайер», должны были завершиться до 10 сентября. Однако исполнитель оказался ненадежным. Контракт с ним был расторгнут, поставщика сменили.

На планерке 28 октября губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что вместе с ФАПами необходимо приводить в надлежащее состояние и площадки, на которых они размещены.

«Когда вроде бы поставили ФАП, а вокруг бурьян - ни подъехать ни подойти, - это не дело. Выезжайте на место, посмотрите подъезд, освещение, подвод коммуникаций - все должно быть. Чтобы не получилось, что снег пошел, а дорожки нет», - обратился глава региона к подчиненным, курирующим данную сферу.

На выполнение поручения он дал неделю. Ответственным лицам предстоит выступить с докладом о ситуации на ближайшей видеоконференции с предоставлением материалов фотовидеофиксации.