Родителям грудничков напомнили, когда нужно посещать невролога

09.03.2024 | 10:56

Всем детям в течение первого года жизни нужно посещать не только участкового педиатра, но и узких специалистов, в том числе невролога. Об этом рассказала специалист пензенской городской детской поликлиники № 8 Юлия Шпадырева. Ее рекомендации публикует региональное министерство здравоохранения.

«К моменту рождения мозг ребенка еще функционально незрелый, он продолжает активно развиваться в первые месяцы и годы жизни. Многие отклонения в неврологическом развитии крохи проявляются именно в раннем возрасте. Крайне важно вовремя их заметить и устранить», - пояснила она.

Груднички должны осматриваться у невролога дважды: в 1 месяц и в год. Уже на первом осмотре специалист может увидеть симптомы поражения центральной и периферической нервной системы, которые не замечают родители. Для исключения патологии в 1 месяц проводится УЗИ головного мозга.

Когда малышу исполняется год, невролог повторно оценивает его развитие, в том числе проверяет походку, тонус и силу мышц, психические и речевые показатели, выполнение просьб взрослых.

Если в анамнезе есть патология беременности, недоношенность, родовые травмы, гипоксия плода, то ребенку необходимо регулярное динамическое наблюдение.

Также следует обращаться к неврологу вне графика плановых осмотров в случае несоответствия норме развития. Например, если у ребенка 1-3 месяцев отсутствуют положительные эмоции и он не следит за игрушками, в 3-6 месяцев не переворачивается со спины на живот и обратно, у него нет опоры на руки в положении на животе, в 6-9 месяцев не садится, плохо ползает, не радуется, а в 9-12 месяцев не лепечет, не стоит и не ходит самостоятельно или у опоры.

Юлия Шпадырева добавила: нельзя игнорировать обильные срыгивания, снижение рефлексов сосания и глотания, повышенную возбудимость, нарушения сна, тремор конечностей и подбородка, периодические судороги, напряженность или слабость мышц, задержку в развитии.

«Если неврологическое отклонение не скорректировать вовремя, оно может привести к задержке двигательных и психоэмоциональных функций у малыша, вызвать нарушения развития речи и памяти, сложности с концентрацией внимания, гиперактивность, энурез», - предупредила детский невролог.