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Общество

В регионе утвержден перечень остродефицитных должностей

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В Пензенской области утвердили перечень остродефицитных должностей в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях. Речь идет о работниках, которым по закону положена единовременная выплата на улучшение жилищных условий в 2024 году.

В списке по линии минздрава значатся следующие вакансии:

- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер;

- заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер;

- фельдшер фельдшерско-акушерского пункта;

- фельдшер фельдшерского здравпункта;

- анестезиолог-реаниматолог;

- детский кардиолог;

- детский хирург;

- нейрохирург;

- патологоанатом;

- профпатолог;

- психиатр;

- психотерапевт;

- врач скорой медицинской помощи;

- судебно-медицинский эксперт.

По линии минобра:

- преподаватель;

- мастер производственного обучения.

По линии минтруда:

- ведущий инспектор центра занятости населения;

- старший инспектор центра занятости населения;

- педиатр;

- психиатр;

- медсестра диетическая;

- медсестра по массажу;

- фармацевт;

- системный администратор.

По линии минлесхоза:

- главный лесничий;

- лесничий;

- мастер леса;

- помощник лесничего;

- инженер по лесопользованию I категории;

- инженер по лесовосстановлению I и II категорий;

- лесник II категории.

Постановление об утверждении перечня было подписано председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым 29 февраля.

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