В регионе утвержден перечень остродефицитных должностей

В Пензенской области утвердили перечень остродефицитных должностей в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях. Речь идет о работниках, которым по закону положена единовременная выплата на улучшение жилищных условий в 2024 году.
В списке по линии минздрава значатся следующие вакансии:
- заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер;
- заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер;
- фельдшер фельдшерско-акушерского пункта;
- фельдшер фельдшерского здравпункта;
- анестезиолог-реаниматолог;
- детский кардиолог;
- детский хирург;
- нейрохирург;
- патологоанатом;
- профпатолог;
- психиатр;
- психотерапевт;
- врач скорой медицинской помощи;
- судебно-медицинский эксперт.
По линии минобра:
- преподаватель;
- мастер производственного обучения.
По линии минтруда:
- ведущий инспектор центра занятости населения;
- старший инспектор центра занятости населения;
- педиатр;
- психиатр;
- медсестра диетическая;
- медсестра по массажу;
- фармацевт;
- системный администратор.
По линии минлесхоза:
- главный лесничий;
- лесничий;
- мастер леса;
- помощник лесничего;
- инженер по лесопользованию I категории;
- инженер по лесовосстановлению I и II категорий;
- лесник II категории.
Постановление об утверждении перечня было подписано председателем правительства Пензенской области Николаем Симоновым 29 февраля.
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