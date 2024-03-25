Пензенский водитель скорой погиб в зоне СВО

25.03.2024 | 14:19

В понедельник, 25 марта, региональное министерство здравоохранения сообщило о гибели в зоне СВО 55-летнего Сергея Ермолаева, уроженца деревни Керы Мокшанского района.

С 2017 года Сергей Иванович работал водителем в составе бригады Пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

22 августа 2023 года он стал военнослужащим по контракту в звании рядового и работал водителем-санитаром медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона.

Ермолаев погиб, выполняя свой воинский долг.

«Коллеги вспоминают его как отзывчивого, чуткого и неравнодушного к чужим проблемам человека, он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела», - подчеркнули в пресс-службе областного минздрава.

У Сергея Ермолаева остались супруга и сын.