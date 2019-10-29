В понедельник, 28 октября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.
К депутату обратились 12 человек. В числе приоритетных вопросов - ЖКХ, состояние дорог, работа управляющих компаний и благоустройство внутридворовой территории.
В работу приняты коллективные обращения о вырубке аварийных деревьев, функционировании общественного транспорта, обустройстве наружного освещения.
Удовлетворены просьбы пензенцев о выделении саженцев для благоустройства территории детской площадки на улице Согласие, оказана помощь центру социальной помощи семье и детям Железнодорожного района для проведения мероприятия, посвященного Дню матери.
Все обращения взяты под личный контроль.