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Общество | Обращения избирателей находятся под личным контролем Вадима Супикова

29.10.2019|09:04
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В понедельник, 28 октября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К депутату обратились 12 человек. В числе приоритетных вопросов - ЖКХ, состояние дорог, работа управляющих компаний и благоустройство внутридворовой территории.

В работу приняты коллективные обращения о вырубке аварийных деревьев, функционировании общественного транспорта, обустройстве наружного освещения.

Удовлетворены просьбы пензенцев о выделении саженцев для благоустройства территории детской площадки на улице Согласие, оказана помощь центру социальной помощи семье и детям Железнодорожного района для проведения мероприятия, посвященного Дню матери.

Все обращения взяты под личный контроль.

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