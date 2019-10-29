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Общество | Энергетики напомнили пензенцам об осторожности вблизи объектов ЖКХ

29.10.2019|11:13
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Сотрудники Мордовского филиала «Т Плюс» обратили внимание пензенцев на необходимость соблюдать безопасность вблизи энергообъектов. Особенно это актуально во время школьных каникул и в преддверии долгих выходных.

Нередко на улице дети проводят досуг на воздушных теплотрассах, исследуют места разрытий, заглядывают под крышки люков или проявляют беспечность, наступая на них. Все это несет потенциальную угрозу.

«Я призываю жителей города с максимальной ответственностью подойти к вопросу досуга детей, еще раз напомнить им основные правила безопасного поведения вблизи объектов ЖКХ. При обнаружении открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или по телефонам диспетчерской АО «Т Плюс Теплосеть Пенза»: (8412) 20-98-79, 20-98-80», - подчеркнул директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

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