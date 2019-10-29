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Общество | Алиментщика из Кузнецка вразумил составленный в Подмосковье протокол

29.10.2019|16:27
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28-летнего алиментщика из Кузнецка нашли в Московской области. Молодой отец забыл о существовании 7-летней дочери и задолжал ей 327 000 рублей.

Вовремя заплатить мужчине мешали то проблемы с финансами, то периодические неофициальные заработки, то недостаток времени, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Из-за долга кузнечанина временно лишили права управлять транспортными средствами. Однако это не помешало ему отправиться в столицу России на заработки извозом. Сотрудники ДПС остановили его на дороге в Московской области для проверки документов и выяснили, что назвать водителя законопослушным нельзя.

«Был составлен административный протокол за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом. На следующий день должник приехал в родной город с полной суммой для уплаты алиментов и обязательством ежемесячно их оплачивать», - добавили приставы.

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