29.10.2019 | 16:27

28-летнего алиментщика из Кузнецка нашли в Московской области. Молодой отец забыл о существовании 7-летней дочери и задолжал ей 327 000 рублей.

Вовремя заплатить мужчине мешали то проблемы с финансами, то периодические неофициальные заработки, то недостаток времени, сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Из-за долга кузнечанина временно лишили права управлять транспортными средствами. Однако это не помешало ему отправиться в столицу России на заработки извозом. Сотрудники ДПС остановили его на дороге в Московской области для проверки документов и выяснили, что назвать водителя законопослушным нельзя.

«Был составлен административный протокол за нарушение временного ограничения на пользование специальным правом. На следующий день должник приехал в родной город с полной суммой для уплаты алиментов и обязательством ежемесячно их оплачивать», - добавили приставы.