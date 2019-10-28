В городском кафе прошла очередная встреча студентов с руководителем молодежного отдела Пензенской епархии Илией Ивановым.
Священник побеседовал с молодыми людьми о значении радости в жизни человека. Собравшиеся обсудили суть этой эмоции, как она достигается и проявляется, а также то, чем она отличается от веселья.
«К концу встречи участники пришли к выводу о том, что не может человек быть счастливым и радостным, если он замыкает заложенную в нем любовь на самого себя и культивирует эгоизм», - сообщили в Пензенской епархии.
Темой прошлой встречи молодежи и Илии Иванова был вопрос: «Любовь живет три года?» Участники встречи поговорили о том, почему невозможно вступить в брак по любви и чем отличается любовь от влюбленности.
Подобные тематические беседы со старшеклассниками и студентами проходят ежемесячно. На встречу со священником могут прийти все желающие горожане в возрасте от 16 до 25 лет.
«Способ агитации должен приспособляться к индивидуальным и местным условиям. В агитации надо предоставить каждому агитатору выбирать те средства, которые имеются у него в распоряжении: один агитатор производит наибольшее впечатление благодаря своему одушевлению, другой — благодаря своему едкому сарказму, третий — благодаря уменью приводить массу примеров и пр. Сообразуясь с агитатором, агитация должна сообразоваться также и с публикой. Агитатор должен говорить так, чтобы его понимали; он должен исходить из того, чт`o хорошо известно слушателям. Все это разумеется само собой и применимо не к одной только агитации среди крестьян. С извозчиками надо говорить иначе, чем с матросами, с матросами иначе, чем с наборщиками. Агитация должна быть индивидуализирована, но наша тактика, наша политическая деятельность должна быть едина!»
В.И. Ленин (Ульянов) Полн. собр. соч., т. 4, с. 270-271.