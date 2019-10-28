28.10.2019 | 14:42

В городском кафе прошла очередная встреча студентов с руководителем молодежного отдела Пензенской епархии Илией Ивановым.

Священник побеседовал с молодыми людьми о значении радости в жизни человека. Собравшиеся обсудили суть этой эмоции, как она достигается и проявляется, а также то, чем она отличается от веселья.

«К концу встречи участники пришли к выводу о том, что не может человек быть счастливым и радостным, если он замыкает заложенную в нем любовь на самого себя и культивирует эгоизм», - сообщили в Пензенской епархии.

Темой прошлой встречи молодежи и Илии Иванова был вопрос: «Любовь живет три года?» Участники встречи поговорили о том, почему невозможно вступить в брак по любви и чем отличается любовь от влюбленности.

Подобные тематические беседы со старшеклассниками и студентами проходят ежемесячно. На встречу со священником могут прийти все желающие горожане в возрасте от 16 до 25 лет.