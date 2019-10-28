Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Общество | В Пензе студентам объяснили, почему эгоисты не могут быть счастливы

28.10.2019|14:42
Печать

В городском кафе прошла очередная встреча студентов с руководителем молодежного отдела Пензенской епархии Илией Ивановым.

Священник побеседовал с молодыми людьми о значении радости в жизни человека. Собравшиеся обсудили суть этой эмоции, как она достигается и проявляется, а также то, чем она отличается от веселья.

«К концу встречи участники пришли к выводу о том, что не может человек быть счастливым и радостным, если он замыкает заложенную в нем любовь на самого себя и культивирует эгоизм», - сообщили в Пензенской епархии.

Темой прошлой встречи молодежи и Илии Иванова был вопрос: «Любовь живет три года?» Участники встречи поговорили о том, почему невозможно вступить в брак по любви и чем отличается любовь от влюбленности.

Подобные тематические беседы со старшеклассниками и студентами проходят ежемесячно. На встречу со священником могут прийти все желающие горожане в возрасте от 16 до 25 лет.

Источник — фото vk.com/club20094001
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 15:16|

«Способ агитации должен приспособляться к индивидуальным и местным условиям. В агитации надо предоставить каждому агитатору выбирать те средства, которые имеются у него в распоряжении: один агитатор производит наибольшее впечатление благодаря своему одушевлению, другой — благодаря своему едкому сарказму, третий — благодаря уменью приводить массу примеров и пр. Сообразуясь с агитатором, агитация должна сообразоваться также и с публикой. Агитатор должен говорить так, чтобы его понимали; он должен исходить из того, чт`o хорошо известно слушателям. Все это разумеется само собой и применимо не к одной только агитации среди крестьян. С извозчиками надо говорить иначе, чем с матросами, с матросами иначе, чем с наборщиками. Агитация должна быть индивидуализирована, но наша тактика, наша политическая деятельность должна быть едина!»

В.И. Ленин (Ульянов) Полн. собр. соч., т. 4, с. 270-271.

Гость|28.10.2019 15:18|

penzainform.ru писал(a):

если он замыкает заложенную в нем любовь на самого себя и культивирует эгоизм
А наши руководители и руководители РПЦ не культивируют эгоизм?"батюшка" не попутал реальную жизнь с вымыслом и мечтами?

Гость|28.10.2019 15:21|

penzainform.ru писал(a):

Священник побеседовал с молодыми людьми о значении радости в жизни человека. Собравшиеся обсудили суть этой эмоции, как она достигается и проявляется, а также то, чем она отличается от веселья.
народная мудрость "сколько блядь не блядует, своего счастья не минует". то есть все эгоисты всегда были-есть-будут счастливы. чего не скажешь об альтруистах

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 