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Общество | Юным пензенцам рассказали о невозможности заключить брак по любви

14.10.2019|12:18
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В Пензе состоялась встреча студентов с руководителем молодежного отдела Пензенской епархии священником Илией Ивановым.

Темой беседы, проходившей в дружеской атмосфере, в неформальной обстановке кафе, стал вопрос: «Любовь живет три года?».

«Участники встречи поговорили о том, почему вступить в брак по любви невозможно и чем отличается любовь от влюбленности. Выбранная тема вызвала неподдельный интерес у молодых людей, которые не только задавали волнующие их вопросы, но и высказывали свое мнение», - сообщили в Пензенской епархии.

Такие тематические беседы со старшеклассниками и студентами проходят ежемесячно. На встречу со священником могут прийти все желающие горожане в возрасте от 16 до 25 лет.

Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость|14.10.2019 12:38|

ЧТА?

Гость|14.10.2019 12:41|

кто опять рясобрюхих педофилов к детям пустил?

Гость|14.10.2019 12:45|

А как же любовь Бога к сыновьям своим. Её то же нет?

Гость|14.10.2019 13:05|

Гость писал(a):

А как же любовь Бога к сыновьям своим. Её то же нет?
Есть, но угасает без пожертвований...

Гость|14.10.2019 13:15|

Правильно! Вся любовь должна быть к б**у! Только и исключительно!

А для брака - брачный контракт нужен, с точно прописанными правами, обязанностями, и величиной платы за нарушение и несоблюдение!

Только так и заживем наконец по б***ски!

Имя: Гость
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