14.10.2019 | 12:18

В Пензе состоялась встреча студентов с руководителем молодежного отдела Пензенской епархии священником Илией Ивановым.

Темой беседы, проходившей в дружеской атмосфере, в неформальной обстановке кафе, стал вопрос: «Любовь живет три года?».

«Участники встречи поговорили о том, почему вступить в брак по любви невозможно и чем отличается любовь от влюбленности. Выбранная тема вызвала неподдельный интерес у молодых людей, которые не только задавали волнующие их вопросы, но и высказывали свое мнение», - сообщили в Пензенской епархии.

Такие тематические беседы со старшеклассниками и студентами проходят ежемесячно. На встречу со священником могут прийти все желающие горожане в возрасте от 16 до 25 лет.