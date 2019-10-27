27.10.2019 | 12:39

В Колышлейской районной больнице появился современный цифровой маммограф. Стоимость аппарата, приобретенного за счет средств бюджета Пензенской области, около 12 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, данное оборудование совершенно новое для учреждения, раньше местным жительницам для проведения маммографии приходилось ездить в Сердобск или областной центр.

Поступивший аппарат отличается большими преимуществами. Так, за счет того, что цифровой маммограф не требует проявления пленки, время прохождения обследования и выдачи заключения заметно сократилось.

«Информация поступает на специальный компьютерный датчик, после чего обрабатывается, превращаясь в картинку, которую можно распечатать, перенести на электронный носитель. Благодаря системе индикации дозы облучения уровень рентгеновского излучения ниже. Диагностические мониторы с высоким разрешением и контрастностью делают возможным обнаружение новообразований на ранней стадии их развития», - добавили в минздраве.