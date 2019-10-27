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Общество | В Колышлейской районной больнице установили современный маммограф

27.10.2019|12:39
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В Колышлейской районной больнице появился современный цифровой маммограф. Стоимость аппарата, приобретенного за счет средств бюджета Пензенской области, около 12 миллионов рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, данное оборудование совершенно новое для учреждения, раньше местным жительницам для проведения маммографии приходилось ездить в Сердобск или областной центр.

Поступивший аппарат отличается большими преимуществами. Так, за счет того, что цифровой маммограф не требует проявления пленки, время прохождения обследования и выдачи заключения заметно сократилось.

«Информация поступает на специальный компьютерный датчик, после чего обрабатывается, превращаясь в картинку, которую можно распечатать, перенести на электронный носитель. Благодаря системе индикации дозы облучения уровень рентгеновского излучения ниже. Диагностические мониторы с высоким разрешением и контрастностью делают возможным обнаружение новообразований на ранней стадии их развития», - добавили в минздраве.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|27.10.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

около 12 миллионов рублей
И, что, теперь все будут здоровы или хирурги точат скальпели?

Гость|27.10.2019 13:17|

Подзаборова приедет на прием?

Гость|27.10.2019 13:18|

Зачем? У нее си...ек нету!

Гость|27.10.2019 13:34|

Гость писал(a):

Зачем? У нее си...ек нету!
У тебя письки не будет - отрежут.

Гость|27.10.2019 13:35|

Вы правы если бы были стрючек подсадил бы ее на прицел.Она и сейчас на него в обиде!

Гость|27.10.2019 13:36|

Уже обрезали...

Имя: Гость
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