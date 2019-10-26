Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 окт 2019|19:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Общество | В Пензе открылась выставка работ Валентины Вишнепольской

26.10.2019|15:00
Печать

Валентина Вишнепольская может расписать под хохлому что угодно - самовар, шкатулку, кольцо и даже утюг. Причем делает это профессионально.

Мастерица закончила отделение хохломской росписи Семеновского ПТУ в Нижегородской области. У Валентины Николаевны юбилей, и главным событием для нее в такой день стало открытие выставки в Центре культуры и досуга. Именинницу поздравили братья и сестры по ремеслу.

Валентина Николаевна в молодости работала в селе под названием Хохлома. Одноименное направление прикладного искусства появилось в XVII веке, когда старообрядцы-раскольники скрывались от преследования церковных властей в дремучих нижегородских лесах.

«Технология хохломской росписи очень близка к технологии изготовления икон: та же грунтовка, золочение. У первых изделий даже сусальное золото наносили на некоторые детали», - рассказала мастерица.

На выставке представлены и работы учеников Валентины Вишнепольской.

«За некоторые работы бывает мне стыдно: тут не так сделано, там подправить надо, здесь бы иначе сделать. А потом я подумала: это же как дети - мы ведь их не выбираем, уж что получилось, то получилось», - отметила она.

Вот уже почти полвека Валентина Вишнепольская - преподаватель художественно-графического отделения Пензенского колледжа искусств.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!