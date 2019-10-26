26.10.2019 | 15:00

Валентина Вишнепольская может расписать под хохлому что угодно - самовар, шкатулку, кольцо и даже утюг. Причем делает это профессионально.

Мастерица закончила отделение хохломской росписи Семеновского ПТУ в Нижегородской области. У Валентины Николаевны юбилей, и главным событием для нее в такой день стало открытие выставки в Центре культуры и досуга. Именинницу поздравили братья и сестры по ремеслу.

Валентина Николаевна в молодости работала в селе под названием Хохлома. Одноименное направление прикладного искусства появилось в XVII веке, когда старообрядцы-раскольники скрывались от преследования церковных властей в дремучих нижегородских лесах.

«Технология хохломской росписи очень близка к технологии изготовления икон: та же грунтовка, золочение. У первых изделий даже сусальное золото наносили на некоторые детали», - рассказала мастерица.

На выставке представлены и работы учеников Валентины Вишнепольской.

«За некоторые работы бывает мне стыдно: тут не так сделано, там подправить надо, здесь бы иначе сделать. А потом я подумала: это же как дети - мы ведь их не выбираем, уж что получилось, то получилось», - отметила она.

Вот уже почти полвека Валентина Вишнепольская - преподаватель художественно-графического отделения Пензенского колледжа искусств.