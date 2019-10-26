Валентина Вишнепольская может расписать под хохлому что угодно - самовар, шкатулку, кольцо и даже утюг. Причем делает это профессионально.
Мастерица закончила отделение хохломской росписи Семеновского ПТУ в Нижегородской области. У Валентины Николаевны юбилей, и главным событием для нее в такой день стало открытие выставки в Центре культуры и досуга. Именинницу поздравили братья и сестры по ремеслу.
Валентина Николаевна в молодости работала в селе под названием Хохлома. Одноименное направление прикладного искусства появилось в XVII веке, когда старообрядцы-раскольники скрывались от преследования церковных властей в дремучих нижегородских лесах.
«Технология хохломской росписи очень близка к технологии изготовления икон: та же грунтовка, золочение. У первых изделий даже сусальное золото наносили на некоторые детали», - рассказала мастерица.
На выставке представлены и работы учеников Валентины Вишнепольской.
«За некоторые работы бывает мне стыдно: тут не так сделано, там подправить надо, здесь бы иначе сделать. А потом я подумала: это же как дети - мы ведь их не выбираем, уж что получилось, то получилось», - отметила она.
Вот уже почти полвека Валентина Вишнепольская - преподаватель художественно-графического отделения Пензенского колледжа искусств.