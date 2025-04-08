Чем можно удалить суперклей с кожи?

08.04.2025 | 15:45

Вопрос от интернет-пользователя

Ремонтировала обувь и перепачкала все руки суперклеем. Теперь он не смывается и не убирается никак, что делать?

Ответ специалиста

Удалить клей с кожи можно несколькими способами. Наиболее эффективные из них:

- ацетон. Используйте средство для снятия лака, содержащее ацетон. Нанесите небольшое количество на ватный диск и аккуратно протрите руки;

- спирт - с ним нужно действовать так же, как с ацетоном;

- антиклей. В магазинах можно найти специальные средства для удаления клея с кожи. Следуйте инструкциям на упаковке;

- мыло и вода. Положите руки в теплую мыльную воду, подержите около 10 минут, затем потрите жесткой стороной губки;

- масло - оливковое, кокосовое или растительное. Нужно втирать в кожу; оно медленно, но размягчает клей, после чего его легче убрать;

- соль - действует как скраб.

После удаления клея помойте руки и нанесите увлажняющий крем, чтобы избежать раздражения и сухости.