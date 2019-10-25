25.10.2019 | 13:53

В четверг, 24 октября, в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии прошел брифинг, посвященный вопросам компенсации льготникам взносов на капитальный ремонт.

Они предусмотрены для ветеранов труда и военной службы, тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных граждан, многодетных женщин - обладательниц медали «Материнская доблесть» I или II степени. Также льготы имеют ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.

Кроме того, взносы на капремонт компенсируют одиноко проживающим пожилым людям или семьям пенсионеров. Так, при достижении 70-летнего возраста пенсионер имеет право на возврат 50% своих денег, а с 80-летнего возраста - 100%.

Начальник управления организации социальной поддержки населения Минтруда Пензенской области Марина Кирилова подчеркнула: «Компенсация взносов на капремонт осуществляется при наличии права собственности на жилое помещение и отсутствии задолженности. Ее начисление приостанавливают в случае, если у собственника есть задолженность более двух месяцев».

Размер компенсации определяется исходя из двух параметров: минимального размера взноса (7,5 руб. с квадратного метра общей площади жилья) и социальных норм площади (33 кв. метра - на одиноко проживающего, 21 - на проживающего в семье из двух человек, 18 - из трех, 15 - из четырех, 13 - из пяти).

Как пояснила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева, квитанции приходят со 100%-м начислением. Льготники должны их оплатить, а после этого они получат возмещение своих расходов.

Для назначения компенсации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения или МФЦ. При этом следует иметь при себе следующие документы: паспорт, трудовую книжку, квитанции по оплате ЖКУ (в том числе взносов на капремонт), свидетельство о праве собственности на жилье, выписку из домовой книги или поквартирной карточки о регистрации, справку из МСЭ на инвалида I или II группы, если пенсионер проживает с ним, а также номер лицевого счета в кредитной организации.

«Учитывая возрастные особенности, состояние здоровья, а также индивидуальные возможности граждан 70-80-летнего возраста, для назначения компенсации органами социальной защиты населения организована работа по приему необходимых документов на дому, в том числе с использованием мобильных выездных бригад», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.