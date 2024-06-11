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Общество

В Пензе виновник ДТП счел сумму компенсации слишком большой

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В Пензе 52-летний автовладелец решил, что страдания пешехода, на которого он наехал, стоят гораздо меньше, чем решил суд.

Вечером 13 ноября 2022 года мужчина, ехавший на своем автомобиле Nissan Almera, возле дома № 11 на улице Окружной сбил 51-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Здоровью горожанки был причинен вред средней тяжести.

За нарушение ПДД суд оштрафовал автовладельца на 15 тысяч рублей, а также взыскал с него 150 тысяч в качестве компенсации за причинение пострадавшей морального вреда.

Такая сумма показалась виновнику ДТП завышенной, тем более что он уже добровольно выплатил женщине 56 тысяч. Пензенец обжаловал решение: по его мнению, размер компенсации не должен был превышать 50 тысяч.

«Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и оставил решение без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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