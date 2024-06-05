Сетевое издание|18+|Среда|5 июн 2024|18:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Справка об участии в СВО: подтверждение будет автоматическим

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 5 июня, на совещании президента с членами правительства руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов перечислил основные проблемы, с которыми сталкиваются участники спецоперации и члены их семей.

«Есть обращения, когда в случае смерти супруги мобилизованного или контрактника, у которого есть несовершеннолетние дети, не получается уволиться с военной службы. Это не носит массовый характер, но тема очень эмоциональная», - подчеркнул он.

По словам Кузнецова, при проработке ситуации совместно с Минобороны РФ выяснилось, что объем юридических оснований для увольнения достаточен, но бывают случаи, когда оно не происходит. Тем не менее все решаемо.

«Вторая проблема из этой же категории состоит в том, что для предоставления региональных льгот родственникам участников специальной военной операции необходимо обращаться за подтверждающими справками в воинские части. Зачастую получение такой справки по понятным причинам растягивается на месяцы, в течение которых семья не может получить положенную льготу.

Предлагаем перенести такое подтверждение на межведомственный уровень, сделать его автоматическим. Безусловно, важно учесть все меры безопасности, связанные с персональными данными наших бойцов. Обсуждали этот вопрос в Министерстве обороны. Андрей Рэмович [Белоусов] предложил алгоритм и поставил сроки, в которые проблема должна быть решена», - процитировала Михаила Кузнецова пресс-служба Кремля.

Наконец, третья проблема связана с тем, что семьи военнослужащих, получающие различные меры поддержки на детей, в том числе бесплатное посещение детского сада и бесплатное питание в школе, после смерти бойца теряют эти льготы.

«Формально это в рамках закона. Понятно также, что все льготы сохранить невозможно. Но если человек отдал жизнь за Родину, то его ребенок не должен чувствовать себя брошенным, просто по-человечески. Просьба поддержать наше обращение к губернаторам внимательно и бережно относиться к таким трагическим случаям», - заключил руководитель исполкома ОНФ.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте