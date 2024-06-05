Справка об участии в СВО: подтверждение будет автоматическим

05.06.2024 | 18:12

В среду, 5 июня, на совещании президента с членами правительства руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов перечислил основные проблемы, с которыми сталкиваются участники спецоперации и члены их семей.

«Есть обращения, когда в случае смерти супруги мобилизованного или контрактника, у которого есть несовершеннолетние дети, не получается уволиться с военной службы. Это не носит массовый характер, но тема очень эмоциональная», - подчеркнул он.

По словам Кузнецова, при проработке ситуации совместно с Минобороны РФ выяснилось, что объем юридических оснований для увольнения достаточен, но бывают случаи, когда оно не происходит. Тем не менее все решаемо.

«Вторая проблема из этой же категории состоит в том, что для предоставления региональных льгот родственникам участников специальной военной операции необходимо обращаться за подтверждающими справками в воинские части. Зачастую получение такой справки по понятным причинам растягивается на месяцы, в течение которых семья не может получить положенную льготу.

Предлагаем перенести такое подтверждение на межведомственный уровень, сделать его автоматическим. Безусловно, важно учесть все меры безопасности, связанные с персональными данными наших бойцов. Обсуждали этот вопрос в Министерстве обороны. Андрей Рэмович [Белоусов] предложил алгоритм и поставил сроки, в которые проблема должна быть решена», - процитировала Михаила Кузнецова пресс-служба Кремля.

Наконец, третья проблема связана с тем, что семьи военнослужащих, получающие различные меры поддержки на детей, в том числе бесплатное посещение детского сада и бесплатное питание в школе, после смерти бойца теряют эти льготы.

«Формально это в рамках закона. Понятно также, что все льготы сохранить невозможно. Но если человек отдал жизнь за Родину, то его ребенок не должен чувствовать себя брошенным, просто по-человечески. Просьба поддержать наше обращение к губернаторам внимательно и бережно относиться к таким трагическим случаям», - заключил руководитель исполкома ОНФ.