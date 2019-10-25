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Общество | Для переселенцев из ветхого жилья построят пять домов в Заводском районе

25.10.2019|09:48
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В 2019 году в Пензе начнут возводить многоквартирные дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы.

«В настоящее время сформирован земельный участок в квадрате улиц Беляева, Ударной, Воровского, Литейной площадью порядка 2,5 гектара. Эта территория освободилась после сноса ранее расселенных домов, мы ее зарезервировали специально для реализации программы и планируем построить здесь дома по этапу 2019-2020 годов», - сообщил замглавы администрации Магомед Агамагомедов.

По его словам, до конца 2020-го предполагается расселить 475 квартир в строениях, признанных аварийными до 1 января 2017-го.

«На данный момент разработана необходимая проектно-сметная документация, она проходит экспертизу, в ноябре планируем объявить аукцион на строительство домов», - уточнил заммэра.

Уже в 2019-м в Заводском районе начнут возводить два двухподъездных дома высотой от 9 до 15 этажей и общей площадью 8 700 кв. метров. Ввести их в эксплуатацию должны в конце октября 2020-го. Стройка обойдется в 248 млн рублей. К 2021 году там же построят еще три дома высотой от 6 до 9 этажей и площадью 7 500 кв. метров.

«Если у жителей на момент расселения площадь жилья менее социальной нормы, то при предоставлении новых квартир в виде меры поддержки они получают дополнительно 15 кв. метров, чтобы после переселения у семей обеспеченность жильем была не ниже социальной нормы. Нагрузка по оказанию данного вида поддержки полностью ложится на муниципальный бюджет», - напомнил Магомед Агамагомедов.

В пресс-службе мэрии добавили, что участники программы также вправе доплатить и выбрать квартиру большей площади.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|25.10.2019 10:00|

Нагрузка по оказанию данного вида поддержки полностью ложится на муниципальный бюджет», - напомнил Магомед Агамагомедов.

Верим! Самое главное постройте качественно

Гость|25.10.2019 10:06|

Гость писал(a):

Самое главное постройте качественно
Как в заре!!!

Гость|25.10.2019 10:08|

Гость писал(a):

Как в заре!!!
А что в заре?

Гость|25.10.2019 10:11|

Гость писал(a):

А что в заре?
Воздух свежий.

Гость|25.10.2019 10:15|

Отойди от трещины в стене!

Гость|25.10.2019 10:17|

Гость писал(a):

Отойди от трещины в стене!
Що за трещина?

Гость|25.10.2019 10:22|

Плясали на новоселье ,вот и ветер гулят.

Гость|25.10.2019 10:22|

А новый мост на Токарной вместо обрушившегося когда построят? Или ждут, что жители частного сенктора сами на него скинутся, не дождавшись расходов бюджета

Гость|25.10.2019 10:24|

penzainform.ru писал(a):

В 2019 году в Пензе начнут возводить многоквартирные дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы.
Когда переселят жителей бараков у Набережной? Уж сильно они вид города портят

Гость|25.10.2019 10:24|

Гость писал(a):

А новый мост на Токарной вместо обрушившегося
Ты со своим мостом че тут трёсси? Иди ацуда, балаболка

Гость|25.10.2019 10:38|

Гость писал(a):

Когда переселят жителей бараков у Набережной? Уж сильно они вид города портят
Покатушек на белых корабликах нет и бараков не видно. Могуть ешо постоять.

Гость|25.10.2019 10:56|

25.10.2019 10:17|

Гость писал(a):

Отойди от трещины в стене!

Що за трещина?

Коблья

Гость|25.10.2019 11:11|

Расселите этих алкашей из общаг в Зарю пожалуйста!Очистите город от этих зомби.

Имя: Гость
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