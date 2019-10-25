25.10.2019 | 09:48

В 2019 году в Пензе начнут возводить многоквартирные дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы.

«В настоящее время сформирован земельный участок в квадрате улиц Беляева, Ударной, Воровского, Литейной площадью порядка 2,5 гектара. Эта территория освободилась после сноса ранее расселенных домов, мы ее зарезервировали специально для реализации программы и планируем построить здесь дома по этапу 2019-2020 годов», - сообщил замглавы администрации Магомед Агамагомедов.

По его словам, до конца 2020-го предполагается расселить 475 квартир в строениях, признанных аварийными до 1 января 2017-го.

«На данный момент разработана необходимая проектно-сметная документация, она проходит экспертизу, в ноябре планируем объявить аукцион на строительство домов», - уточнил заммэра.

Уже в 2019-м в Заводском районе начнут возводить два двухподъездных дома высотой от 9 до 15 этажей и общей площадью 8 700 кв. метров. Ввести их в эксплуатацию должны в конце октября 2020-го. Стройка обойдется в 248 млн рублей. К 2021 году там же построят еще три дома высотой от 6 до 9 этажей и площадью 7 500 кв. метров.

«Если у жителей на момент расселения площадь жилья менее социальной нормы, то при предоставлении новых квартир в виде меры поддержки они получают дополнительно 15 кв. метров, чтобы после переселения у семей обеспеченность жильем была не ниже социальной нормы. Нагрузка по оказанию данного вида поддержки полностью ложится на муниципальный бюджет», - напомнил Магомед Агамагомедов.

В пресс-службе мэрии добавили, что участники программы также вправе доплатить и выбрать квартиру большей площади.