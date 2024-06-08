Жители Заводского района Пензы остались без горячей воды

08.06.2024 | 19:20

В Пензе продолжаются гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

В связи с этим на нескольких улицах Пензы ограничено горячее водоснабжение по следующим адресам:

- ул. Комсомольская, 34;

- ул. Гагарина, 6, 9;

- ул. Ленина, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 11, 11а, 15, 17, 43, 45, 45а, 47;

- ул. Шмидта, 2, 4, 17/10, 19а, 24, 24 к. 1;

- ул. Ударная, 43;

- ул. Беляева, 45;

- ул. Кулибина, 13, 14, 15, 15а;

- ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31;

- ул. Леонова, 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Циолковского, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8/24;

- ул. Заводская, 11, 13, 15;

- ул. ИТР, 1а (д/с «Машенька»).

В ресурсоснабжающей организации предупредили, что отключение продлится по 21 июня.

Также пензенцам напомнили, что запрещено находиться рядом с теплотрассами и оставлять около них автомобили, заходить за ограждения ремонтируемых объектов, приближаться к местам, где есть вероятность выхода воды на поверхность или провалов грунта.