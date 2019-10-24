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Общество | Водителю «Нивы», заехавшему в школьный двор, грозит штраф

24.10.2019|14:11
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В ГИБДД заинтересовались автомобилем «Нива», заехавшим во двор пензенской школы № 56 на улице Рахманинова.

Машину, 17 октября припарковавшуюся на асфальтовой дорожке рядом со стадионом, сфотографировал местный житель. Усмотрев нарушение в действиях водителя, он прислал снимок в редакцию ИА «ПензаИнформ».

«По дорожке ходят школьники вокруг стадиона. На школьный двор никто не въезжает, все учителя оставляют автомобили за шлагбаумом. Но рядом рабочие опиливали деревья, может быть, это была их машина», - сообщил он.

Директор школы № 56 Наталья Переяслова пояснила, что в тот день на школьной территории проходила опиловка деревьев. На «Ниве» приехали работники, вооруженные бензопилами и канистрами с горючим.

«Пребывание технических средств на территории школы согласовано. Автомобиль находится с разрешения и по приказу руководства образовательного учреждения», - проинформировала Наталья Львовна.

Тем не менее Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении.

«За остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе чем за 5 метров перед ним либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|24.10.2019 14:31|

Ай дебилы...

Гость|24.10.2019 14:40|

Вот пущщай господа гайцы сами теперь деревья и пиляють! Без нарушений!

Кстати,поведение господ гайцов очень верно охарактеризовано постом выше!

Гость|24.10.2019 14:44|

Гость писал(a):

Вот пущщай господа гайцы сами теперь деревья и пиляють! Без нарушений!
Представляешь для опиловки деревьев нива не нужна. Им было удобно поставить ее на территории школы, а директор допустила халатность и разрешила это сделать. Директора школы тоже нужно привлечь.

Гость|24.10.2019 14:45|

Так и надо, верная "палка"!

Нашли гражданина:

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2019/10/22/na_ul_marshala_krilova_voditel_sbil_devushku_i_skrilsya.html

Гость|24.10.2019 14:46|

А что там насчет п.9.9 ПДД? Особенно в части:

".... Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения."

Гость|24.10.2019 14:51|

На территории школы за ограждением стоят машины "Школьное питание", школьный автобус и регулярно заезжают машины для разгрузки в столовую и уборки с мусорного контейнера. Каждый день можно штрафовать, школ в городе много.

Гость|24.10.2019 14:54|

Зря Вы это написали! Ой, зря! Ведь наши гайцы воспримут это как руководство к действию!

Гость|24.10.2019 14:54|

А на территории некоего детского сада имеются даже гаражные боксы, куда ставят машины заведующая и её муж. Номер детского сада скинуть?

Гость|24.10.2019 15:13|

Гость писал(a):

А что там насчет п.9.9 ПДД? Особенно в части:
Можно. Нива могла подъехать, разгрузить инструмент и топливо, далее убраться с территории школы. Подъезжать можно для разгрузки/погрузки, но не для стоянки по причине удобно.

Имя: Гость
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