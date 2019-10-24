24.10.2019 | 14:11

В ГИБДД заинтересовались автомобилем «Нива», заехавшим во двор пензенской школы № 56 на улице Рахманинова.

Машину, 17 октября припарковавшуюся на асфальтовой дорожке рядом со стадионом, сфотографировал местный житель. Усмотрев нарушение в действиях водителя, он прислал снимок в редакцию ИА «ПензаИнформ».

«По дорожке ходят школьники вокруг стадиона. На школьный двор никто не въезжает, все учителя оставляют автомобили за шлагбаумом. Но рядом рабочие опиливали деревья, может быть, это была их машина», - сообщил он.

Директор школы № 56 Наталья Переяслова пояснила, что в тот день на школьной территории проходила опиловка деревьев. На «Ниве» приехали работники, вооруженные бензопилами и канистрами с горючим.

«Пребывание технических средств на территории школы согласовано. Автомобиль находится с разрешения и по приказу руководства образовательного учреждения», - проинформировала Наталья Львовна.

Тем не менее Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении.

«За остановку или стоянку транспортных средств на пешеходном переходе и ближе чем за 5 метров перед ним либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре предусмотрено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.