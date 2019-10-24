24.10.2019 | 10:05

28-летний житель Никольска, наказанный 40 часами обязательных работ за нарушение административного надзора, всячески избегал как общественного труда, так и встреч с судебными приставами.

Тем временем в Никольский районный отдел судебных приставов поступили материалы еще по одному неуплаченному штрафу горожанина - пять тысяч рублей за уклонение от явки к наркологу.

«Избежать встречи не удалось: в одно далеко не прекрасное для должника утро в дверь к его даме сердца постучали судебные приставы. Сонное удивление мгновенно сменилось растерянностью. Мужчина понял, что избежать последствий неисполнения решения суда ему не удастся», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Приставы составили протоколы за уклонение от исполнения обязательных работ и неуплату штрафа. В итоге мужчина получил 10 суток административного ареста. Он сразу же уплатил штраф, а уже после отбытия наказания должен отработать положенные часы на благо города.