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Общество | В Никольске судебные приставы застали должника в доме его подруги

24.10.2019|10:05
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28-летний житель Никольска, наказанный 40 часами обязательных работ за нарушение административного надзора, всячески избегал как общественного труда, так и встреч с судебными приставами.

Тем временем в Никольский районный отдел судебных приставов поступили материалы еще по одному неуплаченному штрафу горожанина - пять тысяч рублей за уклонение от явки к наркологу.

«Избежать встречи не удалось: в одно далеко не прекрасное для должника утро в дверь к его даме сердца постучали судебные приставы. Сонное удивление мгновенно сменилось растерянностью. Мужчина понял, что избежать последствий неисполнения решения суда ему не удастся», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Приставы составили протоколы за уклонение от исполнения обязательных работ и неуплату штрафа. В итоге мужчина получил 10 суток административного ареста. Он сразу же уплатил штраф, а уже после отбытия наказания должен отработать положенные часы на благо города.

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Гость|24.10.2019 10:50|

И как теперь увеличивать численность населения,если приставы с подруги прям снимают? Как Жить?

Гость|24.10.2019 10:56|

Раньше народ боялся слово рекет, а теперь слово пристав.

Имя: Гость
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