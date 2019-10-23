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Общество | В Пензе женщина привезла мужу в колонию торт с запрещенной начинкой

23.10.2019|12:38
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30-летнему гражданину, отбывающему срок в пензенской колонии № 5, не удалось полакомиться тортом, который привезла его жена.

Мужчина осужден на шесть лет лишения свободы за преступление в сфере оборота наркотиков. 28-летняя супруга прибыла к нему на длительное свидание с кондитерским изделием.

Сотрудники отдела безопасности, досмотрев подарок, обнаружили в нем своеобразную начинку - три мобильных телефона и сим-карту.

«Гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но тем не менее сознательно совершила правонарушение. На нее составлен протокол, женщине грозит штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда друзья и родственники осужденных пытаются доставить им посылки с секретом. Например, в одном случае мобильный телефон был спрятан в настольное зеркало. Также заключенным пробовали передать 50 сотовых в коробках из-под чая, а в марте отдел безопасности учреждения обнаружил два мобильных телефона, два USB-провода и два зарядных устройства в углублениях, вырезанных в страницах книги.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.10.2019 13:32|

Можно и квадрокоптером доставить что надо. Пока глушилки не поставят, мобилы в тюрьмах будут так или иначе.

Имя: Гость
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