23.10.2019 | 09:48

Во вторник, 22 октября, в региональном правительстве обсуждалось празднование в Пензе Дня народного единства.

В частности, участники совещания обсудили идею организовать в период с 2 по 4 ноября костюмированный народный хоровод. Представителям национально-культурных автономий предложено провести благотворительную акцию для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната.

К празднику в Пензе запланированы тематические выставки и фестивали на Юбилейной площади. А 4 ноября перед митингом пройдет показ фильма о свадебных традициях народов Пензенской области.

Также к Дню народного единства приурочена международная акция «Большой этнографический диктант», организованная Федеральным агентством по делам национальностей. Она пройдет 1 ноября. Планируется, что в диктанте примут участие не менее 700 жителей региона.

В Пензенской области для этнографического диктанта подготовлены 34 площадки, центральной из которых станет областной Дом молодежи. Акция начнется в 10:00.