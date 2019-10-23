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Общество | В Пензе предложили провести костюмированный народный хоровод

23.10.2019|09:48
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Во вторник, 22 октября, в региональном правительстве обсуждалось празднование в Пензе Дня народного единства.

В частности, участники совещания обсудили идею организовать в период с 2 по 4 ноября костюмированный народный хоровод. Представителям национально-культурных автономий предложено провести благотворительную акцию для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната.

К празднику в Пензе запланированы тематические выставки и фестивали на Юбилейной площади. А 4 ноября перед митингом пройдет показ фильма о свадебных традициях народов Пензенской области.

Также к Дню народного единства приурочена международная акция «Большой этнографический диктант», организованная Федеральным агентством по делам национальностей. Она пройдет 1 ноября. Планируется, что в диктанте примут участие не менее 700 жителей региона.

В Пензенской области для этнографического диктанта подготовлены 34 площадки, центральной из которых станет областной Дом молодежи. Акция начнется в 10:00.

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Гость|23.10.2019 10:12|

Крестный ход типа?только завуалированный.

Гость|23.10.2019 10:15|

Пир во время чумы?

Гость|23.10.2019 10:18|

penzainform.ru писал(a):

участники совещания обсудили идею организовать в период с 2 по 4 ноября костюмированный народный хоровод.
Глупость.

Гость|23.10.2019 10:19|

penzainform.ru писал(a):

празднование в Пензе Дня народного единства.
Единство с кем? с сынками депутатов и алигархов?

Гость|23.10.2019 10:20|

Хазова, Стрючкова ну этих ребят ещё нарядить и пусть ходят из Ахун до арбекова

Гость|23.10.2019 10:20|

Гость писал(a):

Глупость
А деньги выделяют и ...

Гость|23.10.2019 10:22|

С фантазией у чиновников все туже и туже. Любое празднование превращают в отстойное убожество.

Гость|23.10.2019 10:23|

Гость писал(a):

участники совещания обсудили идею организовать в период с 2 по 4 ноября костюмированный народный хоровод.

Глупость.

Не глупость.вот смотри,стадо с пн по пт занято работой. в сб-вс готовится к работе.А тут столько свободного времени...стадо может начать думать,задавать вопросы,разбираться в ситуации,не дай бг додумается до чего нибудь непотребного...посему стадо надо отвлечь,занять,пустить по нужному руслу,задать так сказать вектор направления

Гость|23.10.2019 10:36|

Гость писал(a):

Единство с кем? с сынками депутатов и алигархов?
А так же многочисленными "бизнесменами" родственниками чиновников. Хороводы надо вокруг недостроенных объектов водить.Набережную до сих пор не доделали,в цирк наверное строят призраки ,техника стоит ,рабочих нет ,в городе бардак .

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