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Общество | В ноябрьские праздники изменится расписание пригородных поездов

23.10.2019|16:59
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В начале ноября в Пензенской области изменится расписание пригородных поездов. Это связано с празднованием Дня народного единства.

1 ноября составы будут ходить по графику пятницы, 2-го и 3-го по субботе, 4-го - по воскресенью, 5-го - по понедельнику.

1, 2, 3, 4 и 5 ноября назначаются пригородные поезда, следующие от станции Белинской (отправление в 10:29) до Пачелмы (прибытие в 11:37) и обратно (отправление в 14:26, прибытие в 15:34).

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров планировать свои поездки заранее», - предупредил пресс-секретарь ППК Сергей Спатар.

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