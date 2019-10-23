23.10.2019 | 16:35

В Пензе на одной из главных магистралей водители стоят в пробке, тогда как параллельные дороги не загружены транспортом. На это обратили внимание члены межведомственной комиссии, которые в среду, 23 октября, объехали улицы областного центра, на которых наиболее затруднено движение.

Заместитель главы города Юрий Зиновьев, заместитель мэра по городскому хозяйству Юрий Ильин и представитель Госавтоинспекции Сергей Борисов начали путь с площади Маршала Жукова. Уже на улице Кирова, возле Фонтанной площади, микроавтобус попал в затор, несмотря на то что движение регулируется светофором на перекрестке с Кураева.

Как пояснил Юрий Ильин, утром основной поток автомобилей с правобережья направляется в центр города через Измайловский путепровод. Днем он иссякает, и наибольшее количество машин едет именно по Кирова. Однако возле детской библиотеки идет ремонт тротуара. Стройматериалы складируют на проезжей части, значительно сужая ее.

По мнению членов комиссии, многих автовладельцев заставляет направляться по основной магистрали неумение или нежелание пользоваться современными технологиями. Достаточно было взглянуть на сервис «Яндекс.Пробки», чтобы понять: в это же время улицы Володарского, Урицкого и Красная были совершенно свободны для проезда. Если ехать по ним, расстояние окажется больше, а вот времени потратится значительно меньше.

Юрий Зиновьев поднял вопрос о том, чтобы еще раз пересмотреть режим работы светофора на этом участке. Депутат поинтересовался у сотрудника ГИБДД, появляются ли в самые напряженные часы на городских улицах регулировщики. Как оказалось, их нет - все потоки направляют светофоры.

Преодолев пробку, автомобиль доехал до улицы Свердлова и свернул в сторону Суры. Именно этот путь ведет в сторону Терновки, где почти каждое утро движение затруднено. Из-за невозможности расширить проезжую часть дорога превращается в бутылочное горлышко, и любое ДТП вызывает гигантскую пробку.

«На улице Терновского и раньше ситуация была сложной, а теперь из-за ремонта Бакунинского моста и по ряду других причин обострилась еще сильнее», - прокомментировал Юрий Ильин. По его словам, во время закрытия Свердловского моста подобных трудностей не наблюдалось из-за того, что этот объект не был так востребован, как Бакунинский, Измайловский и Большой Сурский мосты.

Проехав через Пензу-III, микроавтобус с комиссией остановился на перекрестке улиц Транспортной, Ерик и Горбатова переулка. Это место прозвано в народе «мостом дураков» из-за того, что здесь нередко застревают большегрузы.

Еще недавно оно было одним из самых проблемных: со стороны Маяка выстраивалась километровая вереница автомобилей. Но благодаря изменениям в схеме дорожного движения с трудностью удалось справиться. Автомобили, которым раньше был разрешен только правый поворот, теперь могут ехать и налево - на улицу Свободы.

Комиссия проследовала по улицам Свободы, Кустанайской, Чаадаева и через Сурский мост, сделала крюк по Урицкого и вернулась к исходной точке - на площадь Маршала Жукова.

«Работа по мониторингу дорожного движения в Пензе ведется постоянно. Мы ездим, смотрим, анализируем, собираем информацию у водителей через социальные сети. Сейчас будут подведены итоги увиденному сегодня и после анализа внесены предложения по улучшению ситуации. В конечном итоге решение принимают профессионалы», - подвел итог объезда Юрий Зиновьев.