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Общество | В Кузнецке три дня будут отключать электричество

22.10.2019|10:29
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В Кузнецке в течение трех дней будет производиться отключение электроснабжения.

Во вторник, 22 октября, с 13:30 до 16:00 электроэнергии не будет в микрорайоне Карпаты.

23 октября обесточивание произойдет с 9:00 до 15:00 на улице Пролетарской от Орджоникидзе до Рабочей, а также на улице Лазо.

24 октября свет отключат на улице Правды в домах с № 112 до 160 (микрорайон Долгушино) с 9:00 до 15:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, приостановка подачи электричества связана с неотложными работами на воздушных линиях.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.10.2019 10:47|

penzainform.ru писал(a):

три дня будут отключать электричество
Мышку зовите сразу. Без мышки отключить не сможете. Тянут-потянут, отключить не могут.

Имя: Гость
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