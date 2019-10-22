В Кузнецке в течение трех дней будет производиться отключение электроснабжения.
Во вторник, 22 октября, с 13:30 до 16:00 электроэнергии не будет в микрорайоне Карпаты.
23 октября обесточивание произойдет с 9:00 до 15:00 на улице Пролетарской от Орджоникидзе до Рабочей, а также на улице Лазо.
24 октября свет отключат на улице Правды в домах с № 112 до 160 (микрорайон Долгушино) с 9:00 до 15:00.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, приостановка подачи электричества связана с неотложными работами на воздушных линиях.
penzainform.ru писал(a):Мышку зовите сразу. Без мышки отключить не сможете. Тянут-потянут, отключить не могут.