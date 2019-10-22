22.10.2019 | 10:29

В Кузнецке в течение трех дней будет производиться отключение электроснабжения.

Во вторник, 22 октября, с 13:30 до 16:00 электроэнергии не будет в микрорайоне Карпаты.

23 октября обесточивание произойдет с 9:00 до 15:00 на улице Пролетарской от Орджоникидзе до Рабочей, а также на улице Лазо.

24 октября свет отключат на улице Правды в домах с № 112 до 160 (микрорайон Долгушино) с 9:00 до 15:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, приостановка подачи электричества связана с неотложными работами на воздушных линиях.