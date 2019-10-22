22.10.2019 | 10:57

Во вторник, 22 октября, ОАО «Фармация» отмечает свое 27-летие. Компания образовалась на базе областного аптечного управления в 1992 году. Первоначально в ее составе был аптечный склад и две аптеки, располагавшиеся в центре Пензы.

Сегодня в управлении «Фармации» находится крупнейшая аптечная сеть Поволжья, в которую входят 132 аптеки и сеть медицинских центров с полным спектром услуг.

В аптеках «Фармация» покупателям предлагается широкий ассортимент лекарственных средств, оптики, медицинской техники, а также препаратов собственного производства.

Все реализуемые лекарственные средства проходят тщательный многоступенчатый контроль качества и хранятся на собственном аптечном складе ОАО «Фармация» в соответствии со всеми требованиями и нормативами.

Для удобства пензенцев с 2017 года на сайте aptekapenza.ru работает интернет-аптека «Фармация», в которой всего за несколько минут можно сделать предзаказ, а затем забрать товар в ближайшей аптеке. Также одним из социально значимых направлений работы ОАО «Фармация» является льготное лекарственное обеспечение.

География аптечной сети ежегодно расширяется. За прошлый, 2018 год открылось девять аптек в Самаре и две в Чебоксарах. Новые аптеки появляются и в небольших селах Пензенской области, что способствует повышению доступности лекарственных средств для жителей отдаленных населенных пунктов.

Например, не так давно аптечный пункт организован в селе Лермонтово, которое ежегодно посещает более 300 тысяч туристов со всего мира.

Ко дню рождения компании приурочено открытие оптики на базе аптеки «Фармация», расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 15. Здесь на высокоточном бесшаблонном станке быстро и качественно будут изготовляться очки любой сложности. Покупателей приятно удивит широкий ассортимент современных линз и оправ по доступным ценам.

27 лет – это серьезный возраст для компании. Все эти годы аптечная сеть «Фармация» следует принципам, которые были заложены с момента основания: «Опыт. Репутация. Надежность», и является верным спутником и помощником жителей региона и других городов Поволжья.