21.10.2019 | 15:40

«Радужные дворы» в Спутнике будут еще красивее и функциональнее. Специалисты компании «Термодом» усовершенствовали существующий проект, чтобы создавать максимальный комфорт людям.

На территории «Радужных дворов» асфальта не будет совсем: это не нужно, поскольку все парковочные места будут располагаться за пределами дворов.

Пешеходные дорожки выложат плиткой. По ним можно будет прогуливаться, как по саду: в «Радужных дворах» появится много зелени. Это и высокорослые деревья, и кустарники, специально подобранные таким образом, чтобы двор цвел постоянно с весны до осени, чтобы в каждый сезон квартал отличали свои интересные цветовые акценты.

Еще одна важная деталь: двор поделен на большее число зон. Теперь игровые площадки рассчитаны на детей от рождения до 3 лет, от 3 до 7, от 7 до 12 и от 12 до 15 лет. На каждой установят оборудование, интересное ребятам конкретного возраста, при этом никто не будет никому мешать.

Естественно, рядом с площадками для самых маленьких детально проработаны зоны для отдыха родителей. Во время дождя, к примеру, мамы с колясками смогут укрыться под большими навесами с лавочками.

В любую погоду также можно выйти поиграть в настольные игры под крышей в специальных зонах.

Предусмотрена и зона пикника, оборудованная мангалами, чтобы поесть шашлыки с родными или друзьями можно было прямо на территории жилого комплекса.

А для того чтобы люди могли всем двором отметить праздники, принять участие в других культурных мероприятиях, создана зона амфитеатра. И, конечно, во дворе будет воркаут-зона с уличными тренажерами - для всех, кто любит спорт и ведет активный, здоровый образ жизни.

Каждый из дворов станет территорией, где можно активно и интересно отдохнуть в окружении близких, местом игр и общения, релаксации и спорта.

Узнать больше о ЖК «Радужные дворы» можно по телефону 28-28-20 и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82.

Застройщик здания № 72 - ООО ПКФ «Термодом», проектные декларации на termodom-pnz.ru, строения № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации на termodom-citystroy.ru. Оба здания входят в ЖК «Радужные дворы».