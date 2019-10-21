Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.35  |  $  64.02

Общество | Пензенцы осудили автора фото со стоящим в маршрутке ребенком

21.10.2019|10:49
Печать

Пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» единодушно осудили автора поста, возмутившегося тем, что ребенку в маршрутке не уступили место.

«Пенза, знайте своих героев в лицо, дети стоят, взрослые сидят, особенно мужчины)))» - написал один из пользователей, выложив снимок. На нем видно девочку приблизительно пяти-шести лет, стоящую на передней площадке маршрутки, около двери, и сидящих женщину с мужчиной.

Однако комментаторы проблемой автора, пожелавшего остаться неизвестным, не прониклись, а наоборот, сочли такое заявление неуместным и вызывающим.

«Очень подло выставлять на всеобщее обозрение чужих людей, тебе не обязаны в маршрутках место уступать», «Похоже у автора завышенное ЧСВ (чувство собственной важности. - Прим. ред.)», «А почему они должны уступать место мальцу? Разве не наоборот должно быть?», «Взрослым так-то учили раньше уступать, а во-вторых люди с работы или на работу, возможно, едут, откуда у них может возникнуть желание уступать место чьей-то дитятке», - написали пользователи.

«Во-первых, кто заставляет вас лезть в заполненную маршрутку с ребенком? Во-вторых, а вы оплачивали проезд ребенка, для того чтобы он мог занимать отдельное место? В-третьих, маршрутное такси - такой вид общественного транспорта, в котором не предусмотрены стоячие места. Поэтому, если уж вы заперлись в маршрутку вопреки установленным правилам, будьте любезны не перекладывать на других свое решение. В-четвертых, кто давал Вам право фотографировать посторонних людей без их согласия и выкладывать в паблик на обсуждение?» - расставил точки над i другой комментатор.

Источник — vk.com/podslushano58
0
0
0
0
 
Гость|21.10.2019 11:09|

Еще одна леди с майонезом в голове.

Гость|21.10.2019 11:16|

Не согласна с аргументом, что стоячие места не предусмотрены. Если не старая газелька, то штуки 4 предусмотрены. По поводу фото: если бы мать/отец/кто там ехал с девочкой хотели, то посадили бы ребёнка на колени. Значит, была причина, почему ребёнок стоит. А если мать/отец/кто там ехал с девочкой сами стояли, то значит в маршрутке ехали невоспитанные люди. Другого общественного транспорта в нашем мухосранске почти нет, могли и подвинуть жопу и на край сиденья мелкую усадить, ибо мотнется маршрутка - она улетит. Дети дошкольного возраста, беременные и инвалиды - это лакмусовая бумажка, проверка на быдлоту.

Гость|21.10.2019 11:21|

С чего вы вдруг решили, что кто-то кому-то вдруг должен место уступить? Невоспитанные люди как раз так и думают, что им все должны. Особенно дамы славятся отсутствием элементарного воспитания.

Гость|21.10.2019 11:24|

а таком возрасте я пешком по 5-6 остановок ходил, и ничего!

Гость|21.10.2019 11:26|

Гость писал(a):

а таком возрасте я пешком по 5-6 остановок ходил, и ничего!
согласен

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!