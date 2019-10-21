21.10.2019 | 10:49

Пензенцы в социальной сети «ВКонтакте» единодушно осудили автора поста, возмутившегося тем, что ребенку в маршрутке не уступили место.

«Пенза, знайте своих героев в лицо, дети стоят, взрослые сидят, особенно мужчины)))» - написал один из пользователей, выложив снимок. На нем видно девочку приблизительно пяти-шести лет, стоящую на передней площадке маршрутки, около двери, и сидящих женщину с мужчиной.

Однако комментаторы проблемой автора, пожелавшего остаться неизвестным, не прониклись, а наоборот, сочли такое заявление неуместным и вызывающим.

«Очень подло выставлять на всеобщее обозрение чужих людей, тебе не обязаны в маршрутках место уступать», «Похоже у автора завышенное ЧСВ (чувство собственной важности. - Прим. ред.)», «А почему они должны уступать место мальцу? Разве не наоборот должно быть?», «Взрослым так-то учили раньше уступать, а во-вторых люди с работы или на работу, возможно, едут, откуда у них может возникнуть желание уступать место чьей-то дитятке», - написали пользователи.

«Во-первых, кто заставляет вас лезть в заполненную маршрутку с ребенком? Во-вторых, а вы оплачивали проезд ребенка, для того чтобы он мог занимать отдельное место? В-третьих, маршрутное такси - такой вид общественного транспорта, в котором не предусмотрены стоячие места. Поэтому, если уж вы заперлись в маршрутку вопреки установленным правилам, будьте любезны не перекладывать на других свое решение. В-четвертых, кто давал Вам право фотографировать посторонних людей без их согласия и выкладывать в паблик на обсуждение?» - расставил точки над i другой комментатор.