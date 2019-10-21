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Общество | Форум о продажах в Пензе соберет сотни лучших компаний города

21.10.2019|09:03
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31 октября в Пензе руководители, продавцы и маркетологи смогут прокачать навыки переговоров, продаж и работы с современными инструментами на бесплатном цифровом форуме «Территория продаж» . Участники встретятся с экспертами ретейла, IT и онлайн-торговли, консультантами по продажам и переговорам и узнают, как эффективно развивать продажи в офлайн и в интернете.

«Тренинги, интенсивы и книги - это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами», - рекомендуют организаторы.

На форуме выступят специалисты компаний: 1С-Битрикс, Mail.ru, МойСклад, МТС, ГК «Дамате», ГК «Моторные Технологии», Smart Бизнес, а также Алексей Макаров, Сергей Казаков.

Участники форума узнают:

- как не упустить ни одной заявки и возвращать клиентов,

- как провести переговоры по сделке на 150 тыс., чтобы клиент не сорвался,

- как вычислить слабые места в воронке продаж,

- 3 приема для аппетитного коммерческого предложения,

- фишки по работе с клиентами и инструменты для взрывных продаж,

- тонкости современной лидогенерации и CRM.

С программой форума можно ознакомиться здесь.

Участие бесплатное, но желающих попасть на мероприятия по теме продаж всегда раза в два больше, чем мест в зале, поэтому организаторы советуют регистрироваться заранее.

«Форум необходим руководителям и менеджерам по продажам, маркетингу, управлению проектами. Уделять время на обучение важно для любой команды, особенно в сфере продаж, где изменения происходят постоянно», - отмечают в отзывах участники.

Для бесплатного участия нужно просто зарегистрироваться на сайте мероприятия. До окончания регистрации осталось 4 дня.

Дополнительную информацию о форуме можно получить в компании «Smart Бизнес»: 8 (951) 357-25-47, all@smartbiznes.org.

Источник — Фото предоставлено компанией 1С-Битрикс
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