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Общество | В Пензе врачи освоят новую аппаратуру для генетического скрининга

19.10.2019|14:57
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В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова поступила современная многофункциональная лаборатория для неонатального генетического скрининга.

Стоимость аппаратуры составила 16 миллионов рублей, которые были направлены из областного бюджета.

Оборудование состоит из пяти устройств. С их помощью врачи будут брать и исследовать кровь новорожденных на наследственные и врожденные заболевания: фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз, галактоземию.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, образец крови специалисты берут из пятки через три часа после кормления на четвертый день жизни у доношенного ребенка и на седьмой – у недоношенного. Современное оборудование предоставляет возможность забрать только строго дозированное количество крови младенца.

Источник — фото pixabay.com
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