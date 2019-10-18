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Общество | Запуск электрички до Заречного: жители взвешивают все за и против

18.10.2019|17:06
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В настоящее время рассматривается вопрос запуска электропоезда от Пензы до станции Селикса. Предполагается, что в основном на ней станут ездить жители Заречного. Пригородная пассажирская компания открыла опрос общественного мнения по поводу необходимости такого транспорта и предложила варианты графика его движения.

Отправка с вокзала в Пензе - в 7:27, время в пути - 16 минут, со станции Селикса электричка тронется в 7:53. Вечером - в 17:16 из областного центра и обратно в 17:42. Стоимость проезда - 29 рублей 80 копеек.

«Это четкость в работе, это расписание: если сказано, что поезд придет в 9:00 и отправится в 9:05, будьте уверены, что так и обстоит. Второе: за один раз можно провезти большое количество пассажиров», - указал положительные моменты пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Электричке не страшны пробки, от которых страдают автомобилисты. А сейчас - в связи с закрытием Бакунинского моста - жители правобережья Суры (и не только они) терпят особенные неудобства. Пришлось изменить маршруты следования и рейсовым автобусам, в том числе и зареченским.

Сами жители закрытого города пока настороженно относятся к новому транспортному предложению: надо все варианты просчитать. Ближе всего к железной дороге живут те, кто пользуется проходной А.

«Мне нет смысла добираться сначала на автобусе, потом на электричке. До электрички я не дойду. А вот молодежи, которая около перехода живет, это, может, будет выгодно. Цена на электричку невысокая, я считаю», - рассудила зареченка.

Городские электрички курсируют во многих регионах России. Чтобы они появились и в Пензенской области, необходимо наличие не только спроса, но и заказа со стороны органов государственной власти, пояснили в железнодорожной транспортной компании.

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Гость|18.10.2019 19:05|

Переезды закрывать будут дополнительно и люди дольше будут стоять в пробке

Гость|18.10.2019 19:14|

Время выбрали когда уже все на работе. Надо на работу возить и с работы

Гость|18.10.2019 19:39|

так это работает уже давно например электричка пенза-кузнецк всегда там останавливается в это время.

Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 19:45|

В перспективе напрашивается отдельная пригородная узкоколейка от ул. Чаадаева (прямо от берега Суры) до КПП Заречного, а далее в Ахуны и Золоторёвку, Шемышейку. Последние стали бы полноправными районами Большой Пензы с гармоничным расселением избыточного населения медиполиса.

Гость|18.10.2019 20:49|

Сегодня на ахунском переезде стояли ровно час! Какие нервы выдержат? Может вертолет для жителей г. Заречного, а может мозги для руководителей региона? Закрыть сразу два моста? Ну бог им судья! Хорошо они заботятся о гражданах!

Гость|18.10.2019 21:30|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

В перспективе напрашивается отдельная пригородная узкоколейка от ул. Чаадаева (прямо от берега Суры) до КПП Заречного, а далее в Ахуны и Золоторёвку, Шемышейку. Последние стали бы полноправными районами Большой Пензы с гармоничным расселением избыточного населения медиполиса.
Ну не строят сейчас совсем узкоколейки,не нужны они,нет для них подвижного состава,все узкоколейки перешивают на 1520,на Сахалине полностью перешили.Колея 1520 это любой подвижной состав ,от поездов,электричек и рельсовых автобусов,до метропоездов.

Гость|18.10.2019 21:56|

Пустите этот состав от станции Арбеково со всеми остановками! И чтоб раз в 30 мин ходил! Вот в МСК электрички это еще один вид в т.ч. и внутреннего общ транспорта.

Гость|18.10.2019 22:00|

Гость писал(a):

Сегодня на ахунском переезде стояли ровно час!
А откуда ехали то и куда?

Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 22:10|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
В перспективе напрашивается отдельная пригородная узкоколейка от ул. Чаадаева (прямо от берега Суры) до КПП Заречного, а далее в Ахуны и Золоторёвку, Шемышейку. Последние стали бы полноправными районами Большой Пензы с гармоничным расселением избыточного населения медиполиса.
Ну не строят сейчас совсем узкоколейки,не нужны они,нет для них подвижного состава,все узкоколейки перешивают на 1520,на Сахалине полностью перешили.Колея 1520 это любой подвижной состав ,от поездов,электричек и рельсовых автобусов,до метропоездов.
Потому и перешили на 1520, что убили русское село.

На самом деле никому не нужна ваша дорогая сеть 1520 внутри области.

Пора снова всем миром поднимать для села именно узкоколейку - экономичную и доступную селянину Дорогу Жизни.

Кстати, Европа до сих пор ездит по узкой колее. И не бедствует

Гость|18.10.2019 22:40|

Не проще было бы оборудовать переезд через рельсы в п. Монтажный, как было раньше?

Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 22:49|

Гость писал(a):

Не проще было бы оборудовать переезд через рельсы в п. Монтажный, как было раньше?
Проще заплатку из мешковины на дырявые штаны пришить. Не?

Гость|18.10.2019 23:29|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Потому и перешили на 1520, что убили русское село.

На самом деле никому не нужна ваша дорогая сеть 1520 внутри области.

Пора снова всем миром поднимать для села именно узкоколейку - экономичную и доступную селянину Дорогу Жизни.

Кстати, Европа до сих пор ездит по узкой колее. И не бедствует

Бред сивой кобылы.Европа тоже давно не строит узкоколейки,это пережиток 19 начала 20 веков.Вот делать нечего,прям взяли и стали разрабатывать подвижной состав,производство которого начали сворачивать в 70-х.))))))))) Финансировать всё сами будите!?

Гость|18.10.2019 23:36|

Работайте в своем заречном, нечего в пензу ездить.

Гость|19.10.2019 00:16|

Гость писал(a):

Работайте в своем заречном, нечего в пензу ездить.
Поддерживаю.

Гость|19.10.2019 01:43|

Верх идиотизма - закрыть сразу два моста - Бакунинский и Монтажный. Из-за этого гигантские пробки на Ахунском переезде, куда свелись все транспортные потоки. Надеюсь, те, кто вынес такое непродуманное решение, понесут наказание. Убытки материальные, потери времени, урон окружающей среде - огромны.

Ситуация близка к коллапсу.

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Имя: Гость
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