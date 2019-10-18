18.10.2019 | 17:06

В настоящее время рассматривается вопрос запуска электропоезда от Пензы до станции Селикса. Предполагается, что в основном на ней станут ездить жители Заречного. Пригородная пассажирская компания открыла опрос общественного мнения по поводу необходимости такого транспорта и предложила варианты графика его движения.

Отправка с вокзала в Пензе - в 7:27, время в пути - 16 минут, со станции Селикса электричка тронется в 7:53. Вечером - в 17:16 из областного центра и обратно в 17:42. Стоимость проезда - 29 рублей 80 копеек.

«Это четкость в работе, это расписание: если сказано, что поезд придет в 9:00 и отправится в 9:05, будьте уверены, что так и обстоит. Второе: за один раз можно провезти большое количество пассажиров», - указал положительные моменты пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар.

Электричке не страшны пробки, от которых страдают автомобилисты. А сейчас - в связи с закрытием Бакунинского моста - жители правобережья Суры (и не только они) терпят особенные неудобства. Пришлось изменить маршруты следования и рейсовым автобусам, в том числе и зареченским.

Сами жители закрытого города пока настороженно относятся к новому транспортному предложению: надо все варианты просчитать. Ближе всего к железной дороге живут те, кто пользуется проходной А.

«Мне нет смысла добираться сначала на автобусе, потом на электричке. До электрички я не дойду. А вот молодежи, которая около перехода живет, это, может, будет выгодно. Цена на электричку невысокая, я считаю», - рассудила зареченка.

Городские электрички курсируют во многих регионах России. Чтобы они появились и в Пензенской области, необходимо наличие не только спроса, но и заказа со стороны органов государственной власти, пояснили в железнодорожной транспортной компании.